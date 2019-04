VIDEOS Les Dragons de Rouen : Nos supporters sont les meilleurs de la Ligue Magnus

Rouen - France

Mardi 9 avril, à la patinoire de l'Île Lacroix, devant une foule de supporters en jaune et noir, les Dragons de Rouen ont dû s'incliner devant les brûleurs de Loups grenoblois. Il aura fallu 7 matchs de finale pour départager deux équipes extraordinaires.

"Nos supporters sont les meilleurs de la Ligue.

Invités dans les studios de France Bleu Normandie, Fabrice Lhenry. entraîneur, Mathieu Roy, capitaine et Anthony Guttig, assistant capitaine, étaient attendus par des fans. Depuis 1904, la Coupe Magnus est le trophée le plus prestigieux du hockey sur glace français. Les Dragons l'ont remporte quinze fois, ce qui fait d'eux la deuxième équipe la plus titrée, derrière celle de Chamonix avec trente victoires. Remis depuis 1904, les Dragons l'ont remporté à quinze reprises, seconde équipe la plus titrée derrière Chamonix avec trente coupes.

Au micro de Najat Essadouki et Sylvain Geffroy, les Dragons confirment que leurs supporters sont vraiment formidables : "Ils nous ont soutenus et même dans la défaite ils nous ont salués." "L'ambiance était incroyable. C'est seulement dommage qu'on n'ait pas pu ramener la victoire."

Un petit "brin de chance"

Ce dernier match a été exceptionnel de part la qualité du jeu mais aussi par le fairplay des joueurs et des supporters qui ont reconnu la qualité du jeu des grenoblois.

"Ils ont eu la réussite du champion. Des fois il y a ce petit brin de chance qui ne s'explique pas vraiment et qui fait que ça bascule d'un côté ou de l'autre."

Pour Fabrice Lhenry, l'entraîneur, les joueurs sont formidables et pas fatigués malgré leurs 75 matchs dans la saison.

"On ne se lasse jamais de gagner.

La saison est terminée pour le hockey. Les joueurs vont devoir faire un choix pour leur carrière. Fabrice Lhenry va les recevoir pour recueillir leurs aspirations. "On ne se lasse jamais de gagner. Chaque année il y a des objectifs. La saison prochaine les Dragons viseront la Coupe de France. " Pour Anthony Guccig : "Nous sommes tous des compétiteurs. Il y a toujours cette soif de victoire et l'équipe de Rouen est connue pour jouer toujours la gagne. Il y a une culture de la gagne."