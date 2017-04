VIDEOS - Tennis : les Bleues se maintiennent dans l'élite de la Fed Cup

La France s'est maintenue facilement dans l'élite de la Fed Cup en battant l'Espagne 3 à 0 grâce à la victoire de Kristina Mladenovic, impériale tout le week-end, sur Sara Sorribes en deux sets 6-1, 6-1, dimanche à Roanne.

En vraie patronne, Mladenovic n'a perdu que trois jeux et passé moins de deux heures sur le court en terre battue de la Halle André-Vacheresse pour remporter ses deux simples. Samedi, c'est Silvia Soler qui avait reçu la leçon, 6-0, 6-1. Puis Pauline Parmentier avait creusé l'écart en dominant Sorribes 6-4, 6-2.

"Kristina a fait deux jours exceptionnels. Elle était tellement au-dessus, tellement sereine, que c'était tranquille pour moi sur la chaise durant ses matchs. On de la chance d'avoir une N.1 comme elle", a dit Yannick Noah au micro de BeinSports.

Le capitaine avait vécu un avant-match difficile à cause du forfait de Caroline Garcia, justifié par une blessure au dos reconnue par la Fédération, et du refus de sélection d'Océane Dodin, qui pourrait en revanche lui valoir un passage devant une commission de discipline.

La France avait fait le break

Même sans la N.2 et la N.4 nationales, il n'y avait pas péril en la demeure car la capitaine espagnole Conchita Martinez était privée de ses trois meilleures joueuses, la championne de Roland-Garros Garbiñe Muguruza, blessée, et aussi Carla Suarez et Lara Arruabarrena, qui faisaient l'impasse. L'Espagne n'avait à opposer à la France que les 82e (Sorribes) et 156e mondiales (Soler).

Samedi, Parmentier avait donné un coup de pouce à Mladenovic en faisant courir Sorribes pendant près de trois heures. L'Espagnole n'avait plus les jambes pour inquiéter la Nordiste, qui l'avait pourtant battue lors de leur unique duel en 2016. Fidèle à l'équipe de France, elle a profité de l'occasion pour faire un nouveau plaidoyer pour la Fed Cup. "Ce sont des moments fabuleux qu'on garde toute une vie. Quand la salle est pleine, qu'on chante la Marseillaise... C'est quelque chose qu'on savoure", a dit la finaliste de l'édition 2016.

(avec AFP)