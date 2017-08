VIDÉOS - Usain Bolt termine sa carrière sur une médaille de bronze aux mondiaux de Londres

Pour le dernier 100m de sa carrière, samedi, soir, l'octuple champion olympique Usain Bolt n'a fini qu'à la troisième place de la course.

C'était une course attendue depuis plusieurs mois par le monde de l'athlétisme : la toute dernière course de l'athlète jamaïcain Usain Bolt, octuple champion olympique et onze fois champion du monde. Mais "l'éclair" (c'est son surnom) n'a pas été aussi foudroyant qu'on pouvait l'attendre : il a terminé à la 3e place de la course (9,95s), derrière Justin Gatlin (9,92s), et Christian Coleman (9,94s). L'Américain Gatlin, champion olympique en 2004 et champion du monde en 2005 puis suspendu quatre ans pour dopage, a été sacré sous les huées de la foule.

A 30 ans, Usain Bolt connaît sa première défaite (hors disqualifications) dans une grande compétition, depuis les Jeux olympiques de Pélin en 2008. "Je suis désolé de ne pas avoir pu terminer sur une victoire, mais je vous remercie pour votre soutien", a-t-il déclaré, faisant une accolade à Gatlin.

Une carrière légendaire

Usain Bolt fera ses adieux définitifs aux pistes samedi 12 août, avec le relais 4x100m sous les couleurs de la Jamaïque, au terme d'une année 2017 plus compliquée pour lui, avec pour seule référence avant les mondiaux un 9,95s à Monaco, fin juillet.

Mais cette année en demi-teinte n'éclipse pas la carrière légendaire du coureur, qui fêtera ses 31 ans le 21 août prochain. Recordman du monde juniors sur 200m dès sa première année en tant qu'athlète professionnel, il s'attaque au 100m début mai 2008... et en bat le record du monde quelques semaines plus tard, en parcourant la distance en 9,76s. Un record qu'il améliore encore à Pékin aux Jeux olympiques en août de la même année, avec une médaille d'or en 9,69s.

Avalanche de médailles et de records

Cette même année, il bat aussi les records du monde sur le 200m (19,30s) et le relais 4x100m et devient le premier athlète à réaliser un record du monde sur les trois épreuves dans la même olympiade. Il signe toutes ses victoires d'un même geste, pointant les index au loin.

A partir de ces JO légendaires, il enchaîne les titres olympiques, mondiaux, et les records du monde : en 2009 il pulvérise son propre temps à Berlin en effectuant les 100m en 9,58s, puis les 200m en 19,19s.

Au total, Usain Bolt a remporté 8 médailles d'or olympique (la neuvième a été retirée en 2017, après que l'un de ses coéquipiers au relais a été disqualifié a posteriori pour dopage), 11 championnats du monde (plus deux médailles d'argent et une de bronze, à Londres cette année donc) et un titre de la ligue de Diamant.