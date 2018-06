L’exploit dure deux minutes. 120 secondes qui paraissent interminables tant la scène est irréelle. Le surfeur hawaïen Koa Smith a eu la chance de surfer une vague pendant deux minutes à Skeleton Bay, en Namibie. Sur une distance totale d’un kilomètre et demi, le jeune prodige de 22 ans a réussi à se glisser dans 8 tubes différents sur la même vague. "La plus belle de ma vie", a-t-il expliqué ensuite. On veut bien le croire. La vidéo totalement hypnotique, et réalisée grâce à un drône, est accompagnée d'une autre, qui nous offre cette fois le point de vue du surfeur pendant la glisse.