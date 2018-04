Avant le sourire il y a la déception, mais ce sourire est magique ça se passe juste avant le début d'un match de hockey sur glace au canada. Un joueur essaie de donner un palet à un petite fille mais à chaque fois le père qui est juste derrière donne le palets à ses garçons... Il faudra trois tentatives et la petites fille passe du sourire le plus triste du monde au plus joyeux.