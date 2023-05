Vienne : 3.500 gymnastes réunis à l'Arena Futuroscope pour les championnats de France de Team Gym

L'Aréna Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou accueille cette année les championnats de France de "Team Gym". Organisé par le Stade Poitevin Gymnastique, l'événement se déroule depuis ce samedi 27 mai et dure jusqu'au lundi 29 mai inclus. Plus de 3.500 gymnastes et près de 300 équipes sont ainsi réunis dans la Vienne tout le week-end.

ⓘ Publicité

Comme son nom l'indique, la "Team Gym" se pratique par équipe (féminine, masculine ou mixte), composée de six à 12 membres. Les agrès utilisés en Team Gym sont différents de ceux de la gymnastique artistique. L'équipe doit présenter une chorégraphie au sol, un passage au saut et au mini trampoline et pour finir des acrobaties au tumbling, c'est-à-dire sur une piste rebondissante. Une compétition spectaculaire et une belle vitrine du sport d'équipe.

Âgée de 17 ans, Chloé, du club de Chartres-de-Bretagne a commencé la Team Gym il y a cinq ans, après s'être lassée de la gymnastique classique. "Je ne progressais plus. Là, le fait de démarrer un nouveau sport me permet d'évoluer et de faire de nouvelles choses. Les agrès sont vraiment bien. Il n'y a plus la poutre. Et j'apprécie l'esprit d'équipe".

Cette équipe a fait la route depuis Marseille pour concourir aux championnats de France de Team Gym à Chasseneuil-du-Poitou. © Radio France - Irène Prigent

Alexis, 19 ans, est le seul garçon dans son équipe du club de Bruges, près de Bordeaux. La Team Gym lui a permis d'accéder rapidement au haut niveau. "J'ai commencé très tard la gymnastique. En Team Gym, le fait que l'on soit en équipe, tout le monde se complète sur le plan des compétences et du niveau. En soi, si je voulais faire de la compétition, je n'avais pas d'autres choix que de faire de la Team Gym. Ce n'est pas plus mal. C'est du partage !" Et pour ses deuxièmes championnats de France, Alexis a terminé au pied du podium, avec son équipe, dans la catégorie National C des plus de 12 ans.

Un championnat hors normes

Trois équipes du Stade Poitevin Gymnastique sont engagées sur ces championnats (deux équipes de jeunes, et une équipe adulte). Le Stade Poitevin est le principal organisateur de l'événement auprès de la Fédération française de gymnastique. Justine Braconnier, la présidente du club, évoque une compétition hors normes : "la fédération nous a dit qu'il s'agissait des plus gros championnats de France de Team Gym jamais organisés. Quand on voit l'Aréna, on est contents de se dire que c'est nous qui organisons. Le budget était très important, mais comme on est une association, on a reçu beaucoup d'aides et subventions de la part de Grand Poitiers, du département de la Vienne et de la région Nouvelle-Aquitaine."

Les organisateurs espèrent au moins 7.000 spectateurs sur ces trois jours de championnats. L'événement dure jusqu'à lundi 29 mai au soir. Pour assister aux compétitions, il faut compter neuf euros la place. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.