Villars-sous-Écot : les préparatifs du championnat du monde de motocross sous la pluie

C'est ce week-end que le moto club de Villars-sous-Écot accueille la dernière manche du championnat du monde de motocross. Un événement à portée mondiale qui demande une préparation importante en amont, et une réorganisation à cause des conditions météorologiques.

C'est la manche finale du championnat du monde de motocross qu'accueillent les membres du moto club de Villars-sous-Écot ce week-end. Manche finale aussi pour les préparatifs, qui se déroulent sous une pluie battante cette année, et qui donnent du fil à retordre aux organisateurs : "Les barrières sont tombées pendant la nuit, on a tenté de les remettre mais avec les rafales de vent et la pluie, elles ne tiennent pas", explique un bénévole. Pas de quoi entamer le moral des troupes cependant.

"C'est le mondial vous imaginez ? Ce n'est pas la pluie qui va nous décourager" — René, amateur de motocross et adhérent du moto club de Villars-sous-Écot

Sur le terrain, près de 400 bénévoles, principalement du moto club de Villars-sous-Écot mais aussi de tous les clubs de la région s'activent depuis une quinzaine de jours, sans perdre le moral, à l'approche du grand jour : "Le but du jeu, c'est d'avoir du soleil ce week-end et on va l'avoir ! Il y a souvent un micro climat par ici. Je vous paie le champagne s'il fait beau dimanche", s'exclame Jacques Beck, responsable de la restauration organisation. Ciré, polaire et bottes de pluie, chacun est paré en fonction du temps, et motivé à souhait : "C'est ça le bénévolat, peu importe le temps. C'est un mondial, il faut bien que tout le monde se donne !", explique Jérémy, membre du moto club de Mandeure venu en renfort. Comme lui, d'autres ont pris quelques jours de congés pour venir aider, et la pluie battante ne décourage pas, ou peu.

"Le club a 50 ans cette année, on est rodés !" — Claude Masini, président du moto club de Villars-sous-Écot

Les motards ont l'habitude des conditions météorologiques extrêmes d'après Claude Masini. "Ce n'est pas la première fois qu'il y a de la pluie, ils connaissent aussi la chaleur de Dakar par exemple, ou le froid, ils ont l'habitude, ça ne change rien aux épreuves et au déroulé du week-end" assure le président du moto club de Villars-sous-Écot. Reste à espérer que le public sera lui aussi motivé : "On perdra sans doute quelques néophytes, avoue Claude Masini, mais pour le reste, il s'agit d'un mondial, on n'en voit pas tous les ans ici dans le Pays de Montbéliard. Les gens viendront, vous verrez", sourit-il. Ce qui est sûr, c'est que ce mondial n'aura rien à voir avec celui qui a eu lieu au même endroit sur le circuit de la Versenne il y a deux ans.