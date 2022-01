Vingtième Dakar pour le Vendée Ronan Chabot

Et de 20 pour le Vendéen Ronan Chabot ! Ils sont au départ de leur 20ème Dakar ensemble ce samedi 1er janvier en Arabie Saoudite, à bord de leur Toyota 4 roues motrices.

Chaque Dakar est une aventure

Ronan Chabot, le pilote, basé aux Sables-d'Olonne et donc passionné de rallye raid, ne se lasse pas du Dakar, même au bout de toutes ces éditions. "Chaque Dakar est différent, chaque Dakar est une aventure. C'est la même motivation à chaque fois parce que c'est notre rendez-vous annuel, il n'y a pas deux Dakars qui se déroulent de la même façon. Et puis c'est une aventure humaine qu'on vient avec un co-pilote, des mécaniciens, toute une équipe avec nous".

Les grandes dunes de l'Arabie Saoudite

Ce qu'il fait continuer, ce sont aussi les paysages grandioses qu'il est amené à traverser : "on se retrouve aux milieux de déserts magnifiques sur des continents différents puisque nos premiers Dakar ont eu lieu en Afrique, ensuite, pendant une dizaine d'années, c'était en Amérique du Sud et, maintenant, nous sommes sur des terrains complètement différents avec les grandes dunes de l'Arabie Saoudite. Donc ce sont des terrains différents mais l'ADN de la course reste le même : on vient ici pour passer des grosses journées, pour une course qui est longue, qui est dure, qui est très intense et où tout peut arriver".

Une place dans le top 10 ?

C'est pour ça que Ronan Chabot ne veut pas faire de pronostic pour son vingtième Dakar, mais il espère tout de même finir dans le top 10. Pour cette 44ème édition du rallye raid, les concurrents ont 8.375 kilomètres à parcourir jusqu'au 14 janvier.