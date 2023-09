Vivez le Circuit des Remparts d'Angoulême les 15-16 et 17 septembre avec France Bleu La Rochelle

L'histoire des "remparts"

En 1938, à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale, naît sous l’impulsion de passionnés, le projet d’emmener des voitures de courses, au cœur de la cité des Valois. La première édition du Grand Circuit de Vitesse Automobile des Remparts bientôt connu sous le nom de « Circuit des Remparts d’Angoulême » voit le jour le 2 juillet 1939. Le succès est immédiat !

Inchangé depuis sa création, avec son « tourniquet » de 1 279 m, sur lequel s’affrontent plusieurs centaines de véhicules anciens, le Circuit des Remparts demeure l’un des derniers circuits automobiles en ville, avec celui de Monaco et de Pau.

Aujourd'hui en 2023, le Circuits des Remparts , c'est un rallye international (dédié aux véhicules après 1959), un rallye des doyennes (dédié aux véhicules avant 1914), et un rallye des légendes ( dédié aux véhicules après 1959).

Une "légende" du circuit des remparts d'Angoulême © Radio France - https://www.circuitdesremparts.com/

Suivez et découvrez le circuit des remparts sur France Bleu La Rochelle :

France Bleu La Rochelle, partenaire, accueille ce jeudi 14/09 dans votre émission " Bienvenue chez vous " de 10h à 11h : Vincent Marillaud et les organisateurs pour vous donner le programme complet et vous offrir des accès V.IP à l'enceinte générale du Circuit et aux paddocks pour être au plus prêt des véhicules et des pilotes dimanche 17 septembre de 8h à 19h !

Retrouvez aussi Dorian Bercheny en direct vendredi 15 septembre de 16h à 18h pour vivre au plus prêt des voitures et du public cette édition 2023 pleine de promesse.

Le circuit des remparts en plein centre ville d'Angoulême © Radio France - https://www.circuitdesremparts.com/courses/plateaux/

