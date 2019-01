Vivez le rallye Monte-Carlo sur France Bleu Azur

Dernier jour de course ce dimanche pour le 87e rallye Monte-Carlo. Les pilotes s'affrontent dans l'arrière-pays niçois. Avant cette ultime journée dans les Alpes-Maritimes, le Français Sébastien Ogier devance d'une courte tête le Belge Thomas Neuville. Suivez la course sur France Bleu Azur !

Les pilotes du 87e rallye Monte-Carlo débarquent dans les Alpes-Maritimes ce dimanche. Avant le coup d'envoi du dernier jour de course, c'est le Français Sébastien Ogier (Citroën C3), sextuple champion du monde, en titre qui est en tête. Ogier devance de quatre secondes le Belge Thierry Neuville (Hyundai I20). Sébastien Loeb (Hyundai I20), titré neuf fois en WRC, complète le podium avec son co-pilote Daniel Elena.

Au programme ce dimanche : deux spéciales dans l'arrière pays-niçois, à effectuer deux fois chacune. La première spéciale (ES13/ES15) entre La Bollène-Vésubie et Peïra-Cava (18,41 km) avec le mythique col de Turini. La seconde (ES14/ES16) entre La Cabanette et le col de Braus (13,58 km). Départ de la première voiture à 8h20 à la Bollène-Vésubie.

France Bleu Azur, radio partenaire du 87e rallye Monte-Carlo, vous fera vivre la course dès le départ de la première voiture et lors d'une émission spéciale animée depuis Monaco entre 10h et 12h30. Nous serons aussi à l'arrivée des différentes spéciales, au plus près des pilotes.