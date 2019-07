Vol en deltaplane depuis le plateau des Petites Roches

Un baptême en deltaplane entre St Hilaire du Touvet et Lumbin: pour faire le plein de sensations!

Saint-Hilaire-du-Touvet, France

A St Hilaire du Touvet, le site de décollage deltaplane est très impressionnant: quelques planches en bois et 800m... de gaz, comme on dit dans le monde du vol libre. C'est de là que nous partons en compagnie de Tao Lé, le jeune président du GCVL (Grenoble Chartreuse Vol Libre) pour un baptême riche en émotions.

Voler en delta, c'est véritablement être un "homme-oiseau"

Bien qu'il y ait eu une tentative de voler comme un oiseau dès 1811, le deltaplane a véritablement été développé dans les années 1960. En France, il fait son apparition en 1972 et, deux ans plus tard, la Coupe Icare est lancée à St Hilaire du Touvet et à Lumbin. La même année est créée la Fédération Française de Vol Libre et en 1975, naît le GCVL, qui compte aujourd'hui une trentaine d'adhérents.

De nos jours, le parapente (moins encombrant et moins lourd) a supplanté le deltaplane, mais il reste encore un peu moins de 1000 licenciés en France. Des passionnés... et on comprend pourquoi.