Vol en parapente dans le pays d'Allevard

Entre le Collet d'Allevard et Allevard: profitez de 1000m de dénivelée en parapente

Allevard, France

« Le parapente, c’est bien pratique pour redescendre d’une montagne » ! C’est le constat qu’a fait Pierre Braems il y a plus de 30 ans, lui qui était un grand sportif, adepte de course à pied et de randonnées. Depuis, il vole le plus souvent possible et a fait de sa passion son métier.

Il est aujourd’hui le directeur de l’école de parapente Pégase et Particule, basée depuis 1991 à Allevard-Les-Bains.

Le Pays d’Allevard, c’est un territoire fabuleux à survoler

En partant de l’un des 4 sites de décollage du Collet d’Allevard, Pierre Braems nous invite à découvrir un panorama fabuleux depuis les airs : la vallée du Haut-Bréda et le Pic de la Belle Etoile au fond, la montagne du Crozet, la cluse de Chambéry et la Chartreuse ou encore Brame-Farine.

Le parapente : une discipline née en France.

David Barish, un américain travaillant pour la NASA a été le premier, en 1965, à avoir développé le principe du parapente. Sa « Sailwing » ressemblait cependant bien plus à un parachute qu’à une aile de parapente. Il faudra attendre l’année 1978 à Mieussy, en Haute Savoie, pour que les membres du paraclub d’Annemasse décident d’utiliser leurs parachutes pour décoller d’une montagne. C’était la naissance du parapente.