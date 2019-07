Vol en planeur au-dessus du Royans et du Vercors, depuis l'aérodrome de Romans-St Paul

Avec le club Vercors Vol à Voile, nous partons découvrir le Royans et le Vercors en planeur.

Romans-sur-Isère, France

"Voler en planeur, c'est d'abord savoir observer les oiseaux et tenter de faire comme eux... un vrai sentiment de liberté!" C'est comme cela que Jacques Vincent, membre du club Vercors Vol à Voile présente sa discipline.

Basé sur l'aérodrome de Romans Saint-Paul, le club rassemble environ 70 membres et adhère à la Fédération Française de Vol en Planeur.

Le Vercors: un massif idéal pour le vol à voile

L'une des caractéristiques principales du planeur est sa finesse qui est, en pratique, le rapport entre la distance parcourue et l'altitude perdue. Plus le chiffre est élevé plus le planeur est performant. L'intérêt du Vercors est que le massif offre de très bonnes conditions de vol car les nombreuses falaises chauffées par le soleil créent de nombreuses ascendances.

Depuis Romans, nous survolons St Jean en Royans, les Grands Goulets ou encore les gorges de la Bourne.