Volley-ball pro et travail de bureau : la double casquette de Julie Mollinger

Aujourd'hui, on part à la rencontre de Julie Mollinger, capitaine du Vandoeuvre Nancy Volley-Ball, club de 1ère division... et conseillère entreprise chez Pôle Emploi !

A 26 ans, Julie Mollinger a déjà une brillante carrière de volley-ball derrière elle - internationale avec l'équipe de France, ligue A féminine avec Albi, Evreux, et le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball depuis 2011, dont elle est aujourd'hui la capitaine. Mais la grande brune a une petite particularité : elle est aussi conseillère "entreprises" chez Pôle Emploi à Nancy ! Elle bénéficie d'une convention d'insertion professionnelle entre son club et l'agence, un contrat qui permet aux sportifs de haut niveau de garder un pied dans le monde du travail "classique".

Julie commence souvent ses journées très tôt : à sept heures du matin, elle est parfois déjà devant son ordinateur. La sportive bénéficie d'horaires aménagés, tout en touchant un salaire complet. Mais cela demande une sacrée organisation : "Il faut penser à son sommeil, à sa récupération, à son alimentation, du coup, on ne peut pas vivre exactement comme quelqu'un qui ne pratique pas de sport de haut niveau".

Dans son club, le rôle de la grande soeur

Après ses heures à Pôle Emploi, pas question de traîner. Julie Mollinger enchaîne les soins, les séances de musculation, de travail sur de la vidéo, et l'entraînement. On la retrouve quelques heures plus tard au parc des sport de Vandoeuvre, avec ses coéquipières, comme Ola, sa grande copine : "C'est ma meilleure copine d'amour", s'exclame en riant la Polonaise, "elle est très ouverte, ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler". Julie renchérit : "On vit les mêmes choses, on se voit parfois même plus que nos proches !"

Dans cette famille soudée, Julie joue le rôle de la grande soeur, puisqu'elle est capitaine. Et elle a beau mener deux carrières de front, elle ne fait pas les choses à moitié, reconnaît son entraîneur, Radoslav Arsov : "C'est elle qui fait le relais avec toutes les joueuses, et que ce soit sur ou en dehors du terrain, elle assure à 100%".

A la fin de l'entraînement, c'est encore Julie qui court encore pour récupérer les ballons perdus dans les tribunes. Une autre journée bien remplie s'achève, mais finalement, elle se satisfait de ses deux casquettes : "Quand on doit arriver à la salle, se changer, s'échauffer, on a encore la tête dans l'écran ou dans le coup de téléphone qu'on a passé auparavant, mais l'avantage, c'est que quand l'un des deux domaines ne va pas, on peut se vider la tête avec l'autre !"

J'aimerais qu'on reconnaisse mon sport comme difficile, athlétique et beau, plutôt qu'un sport de jolies filles en mini-short qui jouent à la balle en criant - Julie Mollinger

D'autant plus que la jeune femme sait que sa carrière sportive aura une fin. Et comme elle est bien loin de gagner des millions, son job à Pôle emploi, c'est aussi une manière de préparer l'avenir. Car selon Julie, une volleyeuse pro gagne en moyenne 1500 euros par mois en première division (contre 2500, en moyenne, pour les hommes). Elle regrette ces écarts de salaire, et aussi le fait que son sport soit peu ou mal médiatisé. Mais elle essaye de se battre contre les stéréotypes : "La marche est haute. Forcément, dans le regard des gens, le sport féminin, ça fait plus amateur. Et les volleyeuses ont une image de jolies filles en mini short, qui jouent à la balle et qui crient beaucoup ! Moi, j'aimerais que ce soit plus reconnu comme un sport difficile, athlétique et beau, avec de l'investissement et de l'intensité".

