Volley : "faire de l'AS Cannes un club du Top 4 français"

La défaite de mercredi ne leur a pas coupé les cannes. Au contraire. "Il nous reste toujours deux matchs à remporter pour être champion. Autant les gagner à la maison," sourit le manager de l'AS Cannes Arnaud Josserand. Battus 3 sets à 1 à Chaumont en finale aller, les volleyeurs Cannois doivent s'imposer ce samedi soir au Palais des Victoires pour s'offrir un match d'appui dimanche et tenter de remporter une dixième couronne nationale. L'AS Cannes deviendrait ainsi le club le plus titré du volley français masculin. Et renouerait avec son glorieux passé.

"On a connu notre traversée du désert" Arnaud Josserand Copier

Tombé en Ligue B il y a quatre ans

"On a connu notre traversée du désert," rembobine Arnaud Josserand. "Mais je crois que le club a bien su rebondir pour tendre vers un projet plus moderne et plus innovant qui doit nous permettre de redevenir un club du Top 4 français et même européen." Tombé en Ligue B en 2017, le club n'a pas disputé de finale depuis 2010 et son dernier titre remonte à 16 ans.

Des silhouettes en carton remplacent les supporters de l'AS Cannes pendant ces playoffs au Palais des Victoires - Maxime Bacquié

"Tous les clubs connaissent des hauts et des bas. Cannes a connu des tempêtes mais depuis plusieurs saisons tout le monde met une énergie incroyable pour ramener le club tout en haut," explique Luc Marquet, qui termine sa quatrième saison comme entraîneur des Dragons. Et la dernière, puisqu'il a décidé de quitter son poste cet été. "C'est sûr qu'il y aura du vague à l'âme quand le dernier ballon touchera le sol ce week-end. Mais je ne veux pas y penser pour l'instant. Notre saison est déjà réussie mais j'espère vraiment aller chercher cette coupe pour valider tout le travail effectué."

"Le club a changé ses habitudes pour rêver plus grand" Luc Marquet Copier

Le Palais des Victoires au cœur du projet

Huitième budget du championnat, l'AS Cannes est revenu à hauteur des meilleurs clubs français en développant un modèle autour du Palais des victoires. "C'est la plus belle salle de France," affirme en toute objectivité Arnaud Josserand. "Bon oui je suis un peu chauvin... Mais le Palais des Victoires nous permet d'imaginer un show autour du match. C'est comme ça que le volley doit se développer." Un modèle qui touche ses limites en temps de crise sanitaire. Même si le club avait tout mis en oeuvre pour retrouver son public pour ces phases finales, avec un protocole sanitaire inédit en France. Dossier retoqué. C'est donc devant des silhouettes en cartons que les Dragons tenteront de maintenir la flamme ce samedi soir face à Chaumont (21h).