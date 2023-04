Les volleyeurs de St Jean d'Illac sont à deux matches du bonheur. Au bout de cette finale, une accession historique en Ligue A. Si l'équipe en a tout à fait les moyens, le club va devoir se retrousser les manches. Le président mesure déjà ce qui l’attend en cas de montée. Interview.

France Bleu Gironde : une finale logique entre les deux premiers de la phase régulière ?

Stéphane Hassoun : C’est vrai même si le classement aurait été différent s’il n’y avait pas eu deux points de pénalité imposés par la DNACG. Mais effectivement les deux équipes ayant effectué la meilleure phase régulière se retrouvent en finale.

Vous avez gagné là-bas mais Mende est venu gagner chez vous…

Oui même si on était diminué ce soir-là par une grosse épidémie de grippe et de Covid. Le débat est posé. Il y a eu deux gros matches disputés. On devrait assister à une belle finale. Je ne leur ai pas parlé, je laisse les joueurs se préparer. Pour une finale, il n’y a pas grand-chose à dire. Il faut juste la jouer, se donner tous les atouts pour la réussir et ne rien regretter.

"A Bordeaux, c’est le désert de Gobi"

Est-ce que le club est prêt aujourd’hui à faire le grand saut vers la Ligue A ?

Le club est surtout prêt à passer trois mois d’enfer en mai, juin, juillet pour mettre tous les atouts de notre côté et pouvoir, si l’opportunité nous en est donnée, voir ce qui se passe à l’étage supérieur. C’est le rêve d’une ville, d’un territoire, des jeunes du club. On fera tout pour le faire mais on ne fera pas n’importe quoi. Dire qu’on est prêt aujourd’hui, ce n’est pas le cas à 100% On est prêt à disputer ce match, on est prêt à gagner cette finale. Mais on sait que derrière il y aura un gros combat à livrer avec nos élus du territoire sans lesquels le projet de Ligue A ne pourra pas voir le jour si on ne prend pas la décision de se mettre tous autour de la table.

Quel budget pour ne pas faire l’ascenseur ?

On a un budget qui tourne aux alentours de 750 000 euros. Pour ne pas se brûler les ailes, il faudrait 1,1 million. Donc il y a 400 000 euros à aller chercher. Je pense que sur notre territoire, il y a des choses possibles. On travaille beaucoup sur le partenariat privé, on a par contre un équipement limitant pour le développer, on arrive un peu à un plafond de verre. Donc ce sera difficile d’aller chercher davantage. En revanche on sait qu’on est moins bien traité par les collectivités locales et territoriales. La moyenne des subventions perçues par les clubs de Ligue B est de 470 000 alors que Saint-Jean d’Illac en perçoit 250 000. Il nous en manque un petit bout pour lutter à armes égales. Ce qu’on souhaite c’est l’autonomie financière. Si on nous met à disposition un équipement qui nous permet de développer notre activité et notre business modèle, on va pouvoir faire de belles choses.

Stéphane Hassoun, le président de l'ASI Volley. - Aude Larjaud

La volonté c’est de rester dans cette salle, de rester à Saint-Jean d’Illac ?

On est attaché à notre territoire mais nous on est prêt à porter les couleurs de la Gironde ou de la région. A l’image de ce qui s’est passé à Basket Landes et qui est une très belle réussite. Je crois qu’on pourrait imaginer les mêmes choses avec le volley à Saint-Jean d’Illac.

Quand vous voyez les difficultés financières rencontrées par les clubs de handball de Mérignac ou Bordeaux-Bruges-Lormont, ça vous inquiète ?

Oui ça m’inquiète parce que c’est triste. Parce que ça veut dire qu’on a une région, un département, un territoire qui n’est pas forcément très attaché au sport et aux valeurs qu’il représente. Quand on voit les maux de notre société actuelle, quand on parle de partage, de mixité sociale, de respect des règles, de respect d’autrui… Je crois qu’on retrouve tout ça dans les valeurs du sport et on ne fait rien pour le développer. C’est un petit peu inquiétant.

Ça veut dire que sur Bordeaux, on a des locomotives et ça suffit aux politiques ?

Visiblement ça leur suffit. Je crois qu’on devrait aller beaucoup plus loin. On a beaucoup de villes en France où on a tous les sports représentés au plus haut niveau, au masculin et au féminin. A Bordeaux, c’est le désert de Gobi.