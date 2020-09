Ouverture des inscriptions pour les traileurs de la Volvic Volcanic Expérience 2021

Reculer pour mieux courir. L'épidémie de Covid 19 a obligé les organisateurs de la VVX - Volvic Volcanic Expérience à annuler en mai dernier. Les inscriptions pour l'édition 2021 sont désormais ouvertes. Elle aura lieu les 13, 14 et 15 mai prochains. La VVX, c’est sept formats de courses pour bouger et découvrir, de 15 km à 224 Km (départ le 12 mai pour les 224 km) pour tous les niveaux. Et même des parcours de 500 m ou plus pour les plus petits.

Une grande nouveauté vous attend au printemps prochain : l’Expérience Grande Traversée Volcanic « XGTV », une déclinaison imaginée spécialement pour randonneurs téméraires. Ce trek itinérant proposera une traversée du Sancy et de la Chaîne des Puys jusqu’à Volvic le lendemain des courses trail et de la randonnée traditionnelle. Trois jours de marche, 100 km et 4450 m de dénivelé dans un décor sublime. Les organisateurs promettent une randonnée "à la carte" et accessible au plus grand nombre pour partir à la découverte de l’impluvium de Volvic, lieu de naissance de l’eau minérale naturelle Volvic.

Pour ceux qui ne souhaitent pas spécialement courir, des animations et des initiations sportives seront également au programme : tir à l’arc, trottinettes électriques, baby parcours, slackline, spiderline, grimpe d’arbres, quadbike, géocaching, challenge biathlon en famille, et, nouveauté 2021, des jeux en bois grandeur nature.

Petit rappel pour ceux qui auraient conservé leur inscription de l’édition 2020 annulée :

Les réservations payantes ont été reportées et qu’il est possible de basculer sur une autre course selon le nombre de places restantes

Les réservations non payantes (visites) ont été supprimées. Il est donc nécessaire de s’inscrire de nouveau aux visites de votre choix.

Vous pouvez obtenir toutes les informations utiles sur le site de la VVX Volvic Volcanic Expérience