Gérardmer, France

Il reste un peu plus d’un mois à Maxime Laheurte pour se préparer avant le début des JO d’hiver de Pyeongchang en Corée du Sud (9 février au 25 février). En attendant, le licencié du club de Gérardmer est en lice en Coupe du monde avec l’équipe de France de combiné nordique. Après trois étapes, le Vosgien fait un premier bilan :

J’ai bien débuté cette Coupe du monde à Ruka en Finlande en décrochant 3 tops 10 en 3 courses, avec une 9ème, une 6ème et une 4ème place. Ensuite à Lillehammer en Norvège, nous avons obtenu avec l’autre Vosgien Antoine Gérard, un podium avec l’équipe de France. En revanche, je reste sur ma faim après ma 15ème place obtenue à Ramsau en Autriche. Malgré cela, les résultats sont plutôt corrects.»

La prochaine étape de Coupe du monde mènera Maxime Laheurte à Val di Fiemme en Italie, du 13 au 15 janvier. Entre-temps, le Géromois passera par l’Allemagne pour la Coupe continentale organisée ce week-end en remplacement de la quatrième étape de Coupe du monde initialement prévue à Otepaa en Estonie annulée par manque de neige :

Briller à Chaux-Neuve en France est l'un des grands objectifs de Maxime Laheurte pour cette Coupe du monde - @Flawiak

En théorie, la concurrence est moins forte dans ce genre d’épreuve. Elle me servira surtout à retrouver le rythme après trois semaines sans compétition. Le but est de récupérer des jambes pour Val di Fiemme et surtout Chaux-Neuve en France le 20 et 21 janvier.» Un objectif majeur pour Maxime Laheurte qui entend briller sur la seule étape française du circuit avant le grand rendez-vous Olympique du 9 février au 25 février.

