Vosges : le rugby au féminin sort aussi de la mêlée à Vittel

A l’aube de ses 40 ans, le rugby club sportif vittelois s’est paré d’une touche féminine supplémentaire. Outre ces équipes, le club vient d’élire sa nouvelle présidente, Sylviane Retourney.

Depuis 1982, Sylviane Retourney est dans le monde de l’ovalie. Une femme polyvalente qui vient d’être élue présidente du rugby club vittelois (RCS). Une histoire d’amour avec ce sport qu’elle partage avec son époux Yves Retourney au physique de troisième ligne et actuellement membre du Comité Territorial de Lorraine de Rugby. Le couple Retourney fait figure de pilier au sein du rugby vosgien et lorrain :

Au départ, nous étions une bande de copains à baigner dans le rugby. Cette passion nous a ensuite réuni avec Yves et elle a ensuite également touché nos filles qui ont été joueuses au club de Vittel. Le temps passe et nous sommes toujours là. Avec Yves, nous sommes certainement les plus anciens dans le club.»