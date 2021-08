VTT : Jordan Sarrou défend son titre de champion du monde en Italie

Depuis son titre décroché à Léogang en Autriche en octobre 2020 Jordan Sarrou a changé de dimension. Le vététiste de 28 ans doit ce samedi assumer un nouveau statut lors de la course Élite hommes programmée à 15h45 à Val di Sole (Italie).

Depuis 10 mois qu'il égraine sa tunique arc-en-ciel sur les plus prestigieuses course de la planète, Jordan Sarrou n'a pas toujours répondu aux attentes. Comme lors des Jeux olympiques de Tokyo cet été achevé à une décevante 9e place. "Ce n'est pas une saison parfaite reconnait le natif de Monistrol-sur-Loire. J'ai changé d'équipe (Specialized) et il a fallu trouver mes réglages. Il reste encore de belles courses pour aller chercher quelque chose de beau".

Je suis vraiment prêt à aller de l'avant

La déception des JO digérée, Jordan Sarrou assure être pleinement tournée vers son objectif. Conserver son titre de champion du monde : "J'ai fait ce qu'il fallait pour souffler après la qualification pour Tokyo et après les Jeux. Je suis vraiment prêt à aller de l'avant et je suis vraiment motivé. Il n'y a pas de fatigue mentale". L'altiligérien s'est en tout cas mis dans les meilleurs dispositions avec, comme l'an dernier, la médaille d'or sur le relais mixte.