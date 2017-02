Ski - Mondiaux 2017 (Vidéo) : plongée dans la descente

C’est l’épreuve reine des championnats du monde de ski, la descente masculine. Le départ sera donné à midi sur la piste de la Corviglia avec sa rampe de lancement inclinée à 45°. Quatre français seront au départ.

La Corviglia, terrain de jeu pour hommes pressés avec au bout de ses 2,7 km de descente (pour 800 m de dénivelé), un titre de meilleur descendeur du monde pour celui qui aura réussi à être le plus rapide, même si cette piste n’est pas la plus difficile de l’hiver. "C’est beaucoup de mouvements de terrain, sans grosse partie technique", regrette Adrien Théaux. Le descendeur de Val Thorens est l’un des membres du quatuor tricolore qui sera au départ. Le dernier saut sera certainement impressionnant et surtout il y a le Free Fall. Quèsaco ? Une rampe de lancement construite spécialement, il y a deux ans, pour pimenter la piste.

Pour y accéder, les skieurs empruntent un escalier. "Tu arrives en haut et tu as déjà les jambes fumées parce que monter toutes les marches avec les chaussures de ski, ce n’est pas simple", raconte Adrien Théaux. "Et une fois dans la cabane de départ c’est assez sympa. On a les spatules dans le vide et on part pour une accélération de 6 secondes pour arriver à 120 ou 130km/h."

REPORTAGE : la Corviglia, un départ en trombe

"Se sortir les tripes"

Les trois autres bleus alignés pour cette descente "mondiale" seront Guillermo Fayed (Chamonix), Brice Roger (La Plagne) et Johan Clarey (La Clusaz). Pour ce dernier, 3e de la descente de Kitzbühel (Autriche) il y a trois semaines, la Corviglia ne représente pas un morceau de bravoure. "Nous les français on préfère la glace et là cela ne sera pas le cas", dit-il. Il faudra faire avec. "Il faudra que je me sorte les tripes comme je l’ai fait à Kitz", dit-il. Les français ne font pas partie des favoris, mais sur la Corviglia, tout est possible.

J’ai la certitude d’être capable d’aller titiller les meilleurs." (Johan Clarey)

Guillermo Fayed (à gauche) et Adrien Théaux lors des entraînements de la descente à Saint-Moritz. © Radio France - Richard Vivion

Techniciens essentiels

Sur cette piste, lui des clés sera d’être capable de glisser et d’emmagasiner de la vitesse (pointe à plus de 130 km/h). Pour cela, les descendeurs vont compter sur leurs hommes de l’ombre, les techniciens. Pour dénicher ceux qui bichonnent leurs skis, il faut se rendre dans les sous-sols des hôtels et trouver les "skirooms". Des pièces hermétiques dans lesquelles les préparateurs de skis comme Sébastien Auer passent plus de six heures par jours. "C’est un endroit fermé où il doit faire au moins 15°C pour bien travailler sur les skis." Une paire de planches de descente pèse dix kilos et mesure 2m18. Arriver à les faire glisser le plus vite possible exige un travail minutieux.

"On travaille beaucoup avec la météo. En fonction du type de neige on doit choisir entre différentes structures pour la semelle des skis. On affûte les carres et le matin de la course on met une poudre pour accélérer le ski. Il faut bien choisir", explique Sébastien Auer. Bien choisir et éviter de se tromper. Une paire de skis mal préparer et le descendeur a beau être le meilleur, il restera "collé à la piste". Adrien Théaux a une totale confiance en son technicien. "On se connait par cœur. C’est quelqu’un qui est essentiel dans le résultat." Et que ce soit le skieur de Val Thorens ou un autre, celui qui, aujourd’hui, sera sacré champion du monde de descente remerciera son homme de l’ombre.

A Saint-Moritz, les paires de skis s'entassent dans les skirooms. © Radio France - Richard Vivion

