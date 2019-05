Water-polo : Strasbourg conserve son titre de champion

Strasbourg, France

Déjà vainqueurs 9 à 8 à l'aller, les poloïstes du Team Strasbourg ont récidivé ce samedi soir face à Marseille en s'imposant 8 à 7, dans une piscine de la Kibitzenau chauffée à blanc. Malgré une frayeur en fin de match (ils ont encaissé les trois derniers buts), les Strasbourgeois se paient le scalp des champions d'Europe (les Phocéens ont a remporté l'Eurocoupe cette saison) et conservent ainsi leur titre de champions de France.

"On inscrit Strasbourg sur la carte du water-polo français, on bosse toute l'année pour y arriver, c'est génial, s'enthousiasme Hugo Fontani, le gardien du Team Strasbourg. Battre le champion d'Europe, si on nous l'avait dit en début de saison, on aurait signé tout de suite".

Les poloïstes strasbourgeois fêtent le titre de champion de France avec leurs jeunes supporters © Radio France - Luc Dreosto

Et maintenant l'Europe ?

Le Team Strasbourg ne veut pas arrêter là sa belle histoire et son président Roland est ambitieux pour l'avenir : "C'est vraiment la consécration d'un travail de longue haleine. On espère que le water-polo va devenir un sport phare à Strasbourg, derrière le Racing et la SIG. L'objectif, c'est d'aller plus loin maintenant en Europe. Comme Marseille, ça serait bien de gagner l'Eurocoupe la saison prochaine".