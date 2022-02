Water-polo : un match international à Reims, une première à l'UCPA Sport Station

L'équipe de France masculine de water-polo disputera son premier match de la saison à Reims ce mardi 15 février 2022 à 19 heures. Un match inédit pour le complexe aqualudique, c'est la première fois qu'ils accueillent une compétition internationale. Pour l'occasion, la France rencontrera l'Espagne dans le cadre de la compétition World League. L'UCPA Sport Station Grand Reims accueille ce match de phase de poule.

Un match à 1h30 de la capitale qui représente un avantage considérable pour les Français. "On vient de Paris donc c'est top, on a pu s'entraîner, manger et arriver cet après-midi", sourit Florian Bruzzo, le sélectionneur de l'équipe de France masculine de water-polo. C'est aussi ce qui a plu à la fédération française de natation.

Pas beaucoup de structures en France permettent d'accueillir des matchs comme celui-ci. Nessim Charef, chef de projet de la fédération française de natation

"On a eu pas mal de collaboration avec le stade de Reims depuis plusieurs années, là, ils ont un équipement qui correspond vraiment à ce que nous on souhaite pour faire un événement de ce style. Pas beaucoup de structures en France permettent d'accueillir des matchs comme celui-ci", détaille Nessim Charef, le chef de projet de la fédération française de natation. L'expérience pourrait donc se renouveler prochainement. "Nous, c'est une première, mais ça peut durer pour plusieurs saisons et pour plusieurs matchs par saison", ajoute-t-il.

En ligne de mire les JO 2024

Pour l'UCPA recevoir de telles équipes dans son bassin olympique est une forme d'aboutissement. "Tout est vraiment fait pour accueillir ces matchs. On est capable d'accueillir les plus grandes équipes au monde", se satisfait Guillaume Sellier, responsable exploitation de l'UCPA Sport Station Grand Reims. Mais le complexe aqualudique voit plus loin et se prépare déjà pour les Jeux Olympiques. "Il ne faut pas oublier que l'UCPA Sport Station Grand Reims et les infrastructures sportives de la ville de Reims sont labellisées terre de jeux 2024 donc pour accueillir des athlètes des délégations", ajoute le responsable d'exploitation. La taille des bassins est adaptée aux compétitions et cette piscine dispose de gradins permettant d'accueillir des spectateurs.

L'équipe pourra compter sur le public qui répondra présent lors du match de ce mardi 15 février. 700 spectateurs viendront soutenir les Français dans ce complexe aqualudique qui affiche complet.