WEC : Toyota en force à Spa-Francorchamps

Trois semaines après sa victoire à Silverstone, Toyota va tenter de confirmer ce weekend sur le monumental circuit de Spa-Francorchamps. Le constructeur japonais aura même l’avantage numérique avec trois voitures engagées contre deux à Porsche. En LMP2 Alpine voudra une revanche.

La Belgique, et son majestueux Toboggan des Ardennes, se présente ce weekend aux engagés du championnat du monde d’endurance. Comme en Angleterre lors de la manche inaugurale, cette épreuve semble plutôt favorable à Toyota. A condition de réussir un sans-faute contre des Porsche toujours redoutables malgré leur handicap aérodynamique.

Le bon kit aéro

A Silverstone Toyota avait dominé la qualification et s’était révélée plus rapide en piste grâce à son kit aérodynamique « gros appuis », mieux adapté à la piste anglaise. Les TS050 Hybrid n’avaient pourtant pas eu la vie facile face aux Porsche dotées du kit « faible trainée » et il avait fallu toute la vista d’un Sébastien Buemi étincelant pour aller chercher la victoire dans les derniers tours de course. Pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps les Toyota n°7 et 8 disposeront du même équipement aéro, ce qui devrait encore constituer un avantage… mais moins net ! Le tracé ardennais est plus varié avec deux secteurs rapides (1 et 3) et un tronçon intermédiaire plus tortueux.

Une troisième Toyota

Pour la première fois depuis 2012 et son arrivée en WEC, Toyota va aligner une troisième TS050 Hybrid. Cette dernière sera –elle- équipée du kit dit « Le Mans » dans le but de préparer au mieux les prochaines 24 Heures. Son comportement en piste permettra de la jauger « à armes égales » face aux 919 Hybrid de Porsche. Cette Toyota n°9 sera confiée à un trio inédit composé des deux historiques : Stéphane Sarrazin et Nicolas Lapierre (de retour après sa mise en l’écart en 2014) associés au jeune japonais Yuji Kunimoto, spécialiste de la monoplace et nouveau venu en Endurance.

L'Alpine n°35 viendra renforcer les chances de la marque française - Signatech-Alpine

LMP2 : Alpine pour une revanche ?

Depuis 2013 et le retour à la compétition de la marque française, Silverstone ne réussit pas à Alpine. Et la poisse était encore au rendez-vous le 16 avril dernier lors de l’ouverture de cette saison 2017. Après cette frustrante 4e place, l’écurie dirigée par Philippe Sinault va tenter de rebondir lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps, avec cette fois deux voitures engagées. La seconde A470 portera le n°35 et sera pilotée par le trio Nelson Panciatici-André Negrão- Pierre Ragues. Cet équipage a dû faire l’impasse sur la course inaugurale de la saison mais Pierre Ragues a quand même fait le déplacement à Silverstone « il était important pour moi d'y être présent avec l’équipe et aux cotés de nos équipiers de la 36 en suivant donc de l’intérieur toutes les opérations » confie le pilote caennais. A Spa il va enfin prendre place aux commandes de l’A470 « je suis vraiment impatient d'entamer cette saison WEC 2017 après un avant-goût durant le Prologue de Monza (NDLR début avril). L’A470 s'est révélée compétitive d’entrée et je m'y suis senti à l'aise au volant très rapidement. Ce fut une reprise de contact très intéressante avec mes équipiers Nelson et André Negrão ».

Les débuts de Romain Dumas en LMP2

En Belgique l’autre Alpine verra son équipage modifié. Avec les débuts en bleu de Romain Dumas, champion du monde LMP1 en titre. Non conservé par Porsche, le double vainqueur des 24 Heures du Mans (2010 et 2016) sera le joker de luxe du « capitaine » Nicolas Lapierre, recruté par Toyota en LMP1 (pour Spa et les 24 Heures du Mans). Dumas, de loin le pilote le plus éclectique du plateau, capable de passer du sable du Dakar à la neige du Monte Carlo, devrait rapidement trouver ses repères même s’il n’a jamais roulé en LMP2. Il fera équipe avec le très rapide américain Gustavo Menezes et l’anglais Matt Rao, sans doute revanchard avec sa mésaventure à Silverstone.

Le Championnat LMP2, nettement renforcé cette saison, est pour l’instant dominé par le Jackie Chan DC Racing, victorieux à Silverstone. Une équipe qui possède en Thomas Laurent la possible révélation de la saison. A peine âgé de 19 ans, il est déjà devenu le plus jeune vainqueur en WEC ! Une nouvelle étape dans la carrière du champion du monde karting 2015 qui a gagné dans tous les championnats où il est passé (ALMS, ELMS). Associé à l’expérimenté Oliver Jarvis, ex pilote Audi LMP1, il devrait être l’une des attractions des prochaines 24 Heures du Mans. En attendant il va tenter de confirmer sur le magnifique tracé de Spa-Francorchamps, toujours plébiscité par les pilotes. Comme le confirme ce tweet de l'ex pensionnaire de F1 Jean-Eric Vergne :

“Which way is it to Spa?” 🤔🗺 Can’t wait to race on one of the best circuits in the world again 🙌🏻 @ManorWEC #WEC6hSpa #WEC #JeanEricVergne pic.twitter.com/hjAp3CC8cJ — Jean-Eric Vergne (@JeanEricVergne) May 3, 2017

Horaires des 6 Heures de Spa-Francorchamps

Qualifications vendredi : 15h25 – 16h / Course samedi : 14h30 – 20h30