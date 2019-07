World Series Of Poker : le Bordelais Romain Lewis aimerait se souvenir de l’été dernier

Un an après avoir accumulé plus de 860 000 dollars de gains aux tables du Rio à Las Vegas, le jeune Girondin n’a pour l’instant pas la même réussite. Mais garde confiance en lui avant d’aborder ce mercredi le Main Event, le tournoi qui le fait rêver depuis son adolescence à Bordeaux. Interview.

A même pas 25 ans, Romain Lewis s'est installé comme une des valeurs montantes du poker français. Le joueur du Team Pro Winamax a crevé l'écran en 2018. Il dispute actuellement à Las Vegas ses troisièmes WSOP, la grande messe annuelle du poker. Et s'est confié à France Bleu Gironde pour un bilan d'étape.

France Bleu : Aux deux-tiers de ces WSOP, quel bilan tirez-vous de ce cru 2019 ?

Romain Lewis : J’ai fait trois ITM (ndlr : places payées) sur 22 tournois donc ce n’est pas la folie pour l’instant. C’est un peu plus de la moitié de mon Vegas. Il reste de gros tournois avec de gros buy-ins. Toujours motivé à fond. Ce n’est pas un bilan personnel incroyable pour l’instant, ça peut vite changer. Mais même si ça ne change pas, si je mets toutes les chances de mon côté, je serai satisfait.

Le Main ? J’espère battre mon record cette année et pourquoi pas un petit deep run pour le 50ème anniversaire. Ça m’irait fortement.

Après des WSOP 2018 exceptionnels, comment accepter qu’on ait progressé, qu’on joue un meilleur poker mais que l’argent rentre moins facilement ?

L’acceptation c’est la clé pour tout bon joueur de poker. C’est quelque chose de primordial. On va toujours passer par des mauvaises phases, des phases où on va enchaîner plein de tournois sans faire d’argent. Des phases où il ne faut pas abandonner, pas baisser les bras et peut-être se souvenir des étés comme l’an dernier. Se dire que j’en suis capable. Evidemment ça ne va pas se passer tous les ans comme ça parce que ce serait beaucoup trop facile, c’est juste statistiquement improbable. Accepter les maths mais toujours rester tête haute et vraiment motivé. Même si j’ai progressé, si je joue un meilleur poker, ce n’est pas évident de se dire que je vais faire les même résultats. L’année dernière, j’étais dans un état mental tellement serein parce que j’avais bien « perfé « dès la première semaine. Tout se joue dans la tête. Je suis conscient qu’il reste encore du chemin et que même si ces WSOP ne sont pas incroyables, l’argent rentrera un jour ou l’autre.

Romain Lewis a déjà accumulé 1 686 950$ de gains en live. - Caroline Darcourt

Comment gérer la longueur de cet événement pour pouvoir garder de la fraîcheur et jouer son meilleur poker ?

C’est évident que c’est un marathon. Sept semaines, c’est super intense. Il faut apprendre à se connaître. Je sais que je ne suis pas la machine qui pourra enchaîner trois tournois tous les jours pendant 40 jours. J’ai besoin de repos, j’ai besoin de break et j’ai la chance d’avoir mes cousins à San Diego à une heure d’avion de Vegas donc j’en profite pour passer trois ou quatre jours chez comme les deux dernières années. Ça permet de revenir bien frais pour les gros tournois, le 5000$ 6-max, le Main Event et le 10 000$ 6-max derrière. Pour moi, c’est vraiment important de savoir prendre des pauses.

Est-ce que le meilleur moyen d’aller chercher un bracelet WSOP, c’est finalement de ne pas y penser ?

Bonne question…Il y a plein de moyens d’aller chercher un bracelet (ndlr : qui récompense chaque vainqueur d ‘un tournoi WSOP) mais je peux vous assurer que quand il est posé devant vous à deux joueurs restant…Ça m’est arrivé deux fois, c’est très très dur de ne pas y penser. Evidemment que ça peut être un élément perturbateur et c’est vrai que moi j’osais à peine le regarder.

Que représente le Main Event. Y briller l’année des 50 ans, ça vous irait ?

Ça m’irait oui ! C’est le tournoi qui m’a fait rêver depuis dix ou quinze ans. Mes premiers contacts avec le poker sur internet, les premières émissions que je regarde adolescent avec des amis… Je me demandais comment c’était possible qu’autant de gens mettent autant d’argent pour jouer à un jeu en même temps. J’ai vraiment toujours regardé ça avec des yeux de passionné absolu. Forcément, c’est un rêve de gosse. Deep run (ndlr : aller loin dans) ce tournoi, ce serait largement supérieur à n’importe quel autre tournoi sur la planète. C’est dix jours de compétition, c’est une bonne partie de ta vie, des souvenirs inoubliables. Même voir des amis le deep run, ça donne des frissons. Je n’imagine même pas être au Day 5, Day 6, Day 7, Day 8, Day 9. Il me tarde….Pour l’instant c’est deux bust (ndlr : éliminations) au Day 2. J’espère battre mon record cette année et pourquoi pas un petit deep run pour le 50ème anniversaire. Ça m’irait fortement.

J’y repense souvent et c’est vraiment cette bande d’amis qui a lancé ma carrière. En y repensant, ça me donne le smile. Que des bons souvenirs. Bordeaux pour moi représente le début de tout.

Tous les passionnés du jeu vous connaissent mais est-ce que vous pouvez aller faire vos courses incognito et quel est votre rapport avec le grand public ?

Le poker c’est un vrai microcosme. Une fois qu’on est dedans, tout le monde vous connaît. Mais bien évidemment que je peux aller faire mes courses tranquille. C’est rare mais toujours sympa de parler avec quelqu’un qui me connaît dans la rue. Ça arrive plus souvent à Bordeaux qu’ailleurs. Je suis complètement ouvert au contact avec les passionnés du jeu. On est dans une grande famille donc si je peux répondre à quelques questions…Ça fonctionne clairement en vase clos mais si je peux faire plaisir à certaines personnes que je ne connais pas, ça fait kiffer.

Pour l'instant, Romain Lewis n'est jamais allé plus loin que le Day 2 sur le Main Event. - Caroline Darcourt

Quels rapports gardez-vous avec Bordeaux ?

J’y suis arrivé à l’âge de neuf ans en 2004 et j’y ai vécu pendant dix ans. Mes premières parties, c’était en famille puis au collège Cheverus dans le centre. On jouait des petites parties gratuites ou à un euro avec mes meilleurs amis chez un pote qui logeait juste à côté du collège. On était quatre ou cinq vrais passionnés et ça a continué jusqu’aux dernières années du lycée Magendie. On faisait une « poker night » toutes les trois semaines, on en parlait une semaine avant qu’elle arrive, une semaine après… Je suis le seul à avoir emprunté la voie pro derrière. J’y repense souvent et c’est vraiment cette bande d’amis qui a lancé ma carrière. En y repensant, ça me donne le smile. Que des bons souvenirs. Bordeaux pour moi représente le début de tout. Je reviens pour voir ma famille, j’y suis un ou deux mois dans l’année. J’adore Bordeaux.