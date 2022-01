WRC 2022 : Adrien Fourmaux sur la ligne de départ à Monte-Carlo

Toute la saison 2022, France Bleu Nord suit le Seclinois Adrien Fourmaux au sein du championnat du Monde des rallyes WRC, et s'entretient avec le pilote M-Sport avant chaque épreuve. Pour ce premier épisode, nous revenons en compagnie d'Adrien Fourmaux et de son co-pilote Alex Coria, sur l'avant-saison et le relationnel qui peut exister entre un pilote et son co-pilote.

"On a bien bossé, pourquoi pas un podium ?"

Adrien Fourmaux est un jeune pilote en WRC, et dispute sa cinquième saison professionnelle. Malgré cela, les ambitions sont de mises pour le pilote, au volant de sa Ford Puma. Il pourra "construire son championnat" seul après avoir du partagé son volant la saison dernière avec le Finlandais Teemu Suninen. Après 14 jours d'essais en avant-saison cet hiver, Fourmaux est prêt à relever de nouveaux défis en 2022.

Adrien Fourmaux (M-Sport) affiche ses ambitions pour la WRC 2022. Copier

Un binôme qui prend forme avec Alex Coria

En 2021, le jeune pilote s'est séparé de son co-pilote belge Renaud Jamoul pour faire équipe avec Alexandre Coria. L'entente dans la voiture est primordiale pour la réussite sportive, chacun a un rôle bien précis à respecter pour y parvenir. "On a vraiment des rôles bien distincts, il faut tout mettre en osmose pour que cela se passe bien" nous confie le co-pilote d'Adrien Fourmaux.

Le co-pilote d'Adrien Fourmaux, Alexandre Coria revient sur l'osmose entre les deux membres de la voiture. Copier

Engagé au sein de la team M-Sport Ford World Rally, le binôme Fourmaux - Coria sera accompagné à Monaco du nonuple (9) champion du Monde Sébastien Loeb qui rejoint l'équipe de façon ponctuelle sur l'ensemble de la saison. Adrien Fourmaux a grandi devant les titres et les nombreuses victoires en rallyes (75) de l'Alsacien, qui arrive forcément avec énormément d'expérience. "Ca me permet de me rassurer quand Sébastien a le même ressenti que moi, ça me donne une crédibilité auprès des ingénieurs quand il a les mêmes analyses que moi."

Entretien exclusif France Bleu Nord, avec Adrien Fourmaux et son co-pilote Alexandre Coria. Copier

La route est encore longue pour le Seclinois, qui endosse un nouveau rôle au sein de l'équipe M-Sport pour ce championnat WRC 2022. Elle passe forcément par le rallye de Monte-Carlo pour commencer la saison, du 20 au 23 janvier, avant de rejoindre la Suède fin février. Nous aurons l'occasion d'y revenir, sur France Bleu Nord et dans 100% clubs ch'tis lors d'un prochain entretien.