Championnat du monde des rallyes WRC : 96 équipages au départ du Tour de Corse

Corse - France

96, c'est le nombre officiel d’engagés à la clôture des inscriptions. La manche française du Championnat du monde des Rallyes WRC est la quatrième étape après le Monte-Carlo, la Suède et le Mexique et on peut d'ores et déjà annoncé qu'avec ce chiffre, la Corse reste de loin la plus attractive des quatorze épreuves de ce championnat mondial.

96 ! Le chiffre frappe fort, comme une réponse cinglante aux organisateurs de ce championnat du monde WRC qui, il y a quatre mois encore, s'interrogeaient sur le maintien du tour dans ce calendrier.

96 pilotes et copilotes au départ, de 23 nationalités différentes, un peu plus de la moitié, 54 étant des équipages français dont 29 sont des équipages insulaires.

10 équipages se disputent le plus haut niveau, le WRC, 18 le WRC2, et 13 équipages le championnat du Monde juniors.

Parmi les concurrents tricolores engagés figurent, bien entendu, les multiples champions du monde que sont Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, mais aussi les champions de France des rallyes seniors et juniors, Yoann Bonato et Adrien Fourmaux.

La Corse est donc au top des engagés et encore une fois, c'est la part importante des équipages locaux qui fait la différence. On compte ainsi 27 pilotes insulaires licenciés en Corse et 2 pilotes originaires de. De tous les rallyes, y compris identitaires, comme en Sardaigne ou au Portugal, le tour de Corse est celui qui attire le plus de locaux, preuve non seulement de l'attachement des insulaires à leur épreuve mais aussi de l'enracinement de cette passion auto dans la pratique sportive locale.

Il restera encore 10 rallyes derrière, mais il ne fait aucun doute qu'avec ce chiffre de 96 engagés, la Corse arrivera largement en tête comme ce fut le cas ces trois dernières années déjà sur l’ensemble du championnat du monde. Un éclatant témoignage de l’attractivité́ qu’exerce le Tour de Corse quand on sait qu'ils étaient 84 en janvier au rallye de Monte Carlo, 60 en février en Suède et seulement 23 équipages au rallye du Mexique qui se dispute le week-end prochain.