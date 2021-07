JO de Tokyo 2021 : un très bon démarrage pour les athlètes béarnais et bigourdans

Les Jeux Olympiques 2021 ont été lancés ce vendredi 23 juillet, et les béarnais et les bigourdans tirent déjà leur épingle du jeu. Retour sur le premier week-end de la compétition.

Un début prometteur pour les athlètes béarnais et bigourdans à Tokyo. Après le cérémonie d'ouverture ce vendredi 23 juillet, les premières compétitions de l'édition 2021 des Jeux Olympiques se sont tenues tout le week-end. Parmi les sept athlètes originaires du Béarn et de la Bigorre, quatre d'entre eux ont lancé les hostilités.

De bons résultats

Les résultats sont bons pour nos athlètes. En tennis, Jérémy Chardy, le sportif de Boeil-Bezing, a battu en simple le Chilien Marcelo Barrios Vera (6-1, 7-6), et a gagné en double avec Gaël Monfils contre les kazakhs Bublik et Golubev (6-7, 7-6, 10-8).

En canoë-kayak, l'Orthézienne Marie-Zelia Lafont s'est qualifiée ce dimanche pour les demi-finales en terminant 13e au classement. Rendez-vous mardi 27 juillet à 7 heures pour la suite de la compétition.

Côté handball, l'équipe de France féminine avec la Gantoise Alexandra Lacrabère, a remporté de justesse son premier match face à la Hongrie (30-29). Prochain match pour les Bleues ce vendredi, et ce sera contre l'Espagne qui raté son entrée dans la compétition ce dimanche avec une défaite contre la Suède (31-24).

En basket, l'équipe de France masculine avec le joueur issu de l'Elan Béarnais Petr Cornelie, a créé l'exploit en battant le redouté club des États-Unis (83-76). Le prochain rendez-vous pour les Français est prévu ce mercredi contre la République Tchèque qui a battu l'Iran dimanche pour son premier match (84-78).

Celles et ceux qui vont se lancer dans la compétition cette semaine

D'autres athlètes de chez nous sont attendus dès le début de semaine. On suivra d'abord la Paloise et ancienne joueuse du TGB Marine Fauthoux en basket mardi avec un premier match contre le Japon. Et mercredi, ce sera au tour du canoë-kayak avec le Bagnérais Boris Neveu en kayak et avec la Paloise Marjorie Delassus en canoë.