La ville de Pau invite les Béarnais à rencontrer les sportifs professionnels de l'agglo

Ce dimanche 29 août à Pau, la ville organise la première édition de "La rentrée du club des 5", un événement sportif et festif. Au programme, présentation des joueurs des principaux clubs qui portent les couleurs de Pau Béarn Pyrénées, et animations avec des athlètes.

Un dimanche matin 100 % sport à Pau. La ville lance la première édition de "La rentrée du club des 5". L'événement a pour but de présenter au public les joueuses et les joueurs des cinq grands clubs palois : le Pau FC, la Section paloise, le Billère Handball, le Lons Section Paloise Rugby Féminin et l'Elan Béarnais. Au programme aussi, des animations en lien avec le sport proposées par les éducateurs sportifs des équipes.

Une initiative portée par la municipalité et les clubs

La ville a dévoilé le programme ce lundi 23 août. François Bayrou, accompagné des présidents des clubs, a expliqué en quoi allait consister cette toute première édition. "C'est une idée qui s'est construite sur l'incroyable richesse sportive de cette ville. Il n'y a pas d'autres villes en France qui puissent dire qu'elles ont cinq clubs du plus haut niveau professionnel dans les cinq sports majeurs d'équipes en France, explique le maire de Pau. Alors notre idée, c'est de présenter l'ensemble de ces joueurs et des coachs que le public apprécie tant. Ce public qui va être appelé à les encourager et à les supporter toute l'année."

François Bayrou, le maire de Pau, a détaillé le programme ce lundi 23 août. © Radio France - Dimitri Morgado

Pour David Bonnemason-Carrère, le président de l'Elan Béarnais, "cet événement est une très belle initiative, et la ville de Pau peut se réjouir d'avoir une telle vitrine dans le sport". Bernard Pontneau, le président de la Section Paloise, considère que cette journée est une opportunité extraordinaire de rassembler tous les clubs. "C'est très bien pour la découverte sportive, pour promouvoir et faire vivre le territoire", explique-t-il. Jean-François Lombard, le président du Lons Section Paloise Rugby Féminin est, lui, très heureux de pouvoir mettre en avant le rugby féminin. Côté handball, le président du BHB, Christian Laffitte, explique que l'événement va couper les joueurs dans leur préparation, mais que c'est pour la bonne cause. Et le président du Pau FC, Bernard Laporte-Fray, a conclut la réunion en souhaitant une belle réussite à tous les clubs palois.

Le programme détaillé

De 9h30 à 11 heures au stade Tissié

Des animations sportives encadrées par les éducateurs des clubs seront proposées pour petits et grands.

De 11h30 à 12h45 sur la place Clémenceau

Les cinq équipes viendront présenter leurs joueurs et leur staff sur une scène. Les spectateurs pourront ensuite prendre des photos avec les équipes. Et puis, un stand de merchandising sera également sur place pour acquérir des goodies des clubs.

La manifestation est gratuite et sans réservation. Le pass sanitaire sera exigé pour les plus de 18 ans. Le masque sera obligatoire dans les fils d'attente et dans l'enceinte dès 11 ans, et recommandé dès 6 ans. Pour des raisons de sécurité, interdiction d'amener des sacs volumineux, des bouteilles en verre, des canettes en métal, etc. Les chiens ne seront pas non plus autorisés sur le site.