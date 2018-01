Deux grands champions se sont retrouvés ce week-end à Aubière au stadium Jean-Pellez : Kevin Mayer, champion du monde de décathlon et Renaud Lavillenie, un des meilleurs perchistes au monde. La rencontre a donné une déception et un record.

Aubière, France

Comme une boutade, les deux champions voulaient s'affronter. En participant à X Athletics, meeting d'épreuves combinées, ils ont convenu d'une règle : participer au saut en longueur et au saut à la perche. A la fin, on compte les points. Samedi, Kevin Mayer avait pris une longueur d'avance en sautant à 7,18m, contre 6,95m pour Renaud Lavillenie.

La feuille des résultats avant l'épreuve du saut à la perche © Radio France - Mickaël Chailloux

Mais Renaud Lavillenie a joué dans la cour des grands ce dimanche. D'abord, il a franchi une barre plus haute que ses compétiteurs à son premier essai. Elle était fixée à 5,46m.

Entrée de Renaud Lavillenie à 5,46m et ça passe ! #XAthleticspic.twitter.com/gOFPTEsnws — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) January 14, 2018

Et puis, Kevin Mayer n'avait malheureusement pas suivi son compère. En échouant à franchir 5,16m, il est resté bloqué à 5,06m. A la sortie du meeting, il était franchement déçu : "vendredi, à l'entraînement, c'était la même hauteur de fil que la barre et je suis passé. Je suis un peu dégoûté. Mais pas d'excuses, c'est à moi maintenant de trouver mes repères".

1ere barre effacée sans problème pour Kevin Mayer #XAthleticspic.twitter.com/WLG1CD9oSR — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) January 14, 2018

Une barre à 5,86 mètres

Pour Renaud Lavillenie, c'est en revanche un bon week-end. Non content d'avoir battu son compère, il a établi un nouveau record : celui de la meilleure performance de l'année 2018. Avant ce dimanche, c'était le suédois Armand Duplantis, 18 ans, qui avait franchi une barre à 5,83m aux Etats-Unis. Lavillenie n'était lui qu'à 5,81m lors du meeting de Tignes jeudi.

A Aubière, le champion a franchi une barre de 5,86m. Il était très content à la sortie : "c'est un super saut, en plus au premier essai, c'est plus sympa qu'au troisième essai en frôlant la barre et en criant ouf!" Même s'il y a une pointe de frustration d'avoir manqué la barre à 5,91m, cette performance le place dans une bonne dynamique.

Un résultat de bon augure pour les prochaines semaines.