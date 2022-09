Mondial de pelote basque de Biarritz : "Je préfère le CIO à l'Unesco", justifie le président de la FIPV

Alors que les championnats du monde de pelote basque de Biarritz débutent dans un mois, du 23 au 29 octobre, Xavier Cazaubon, président de la Fédération internationale (FIPV) évoque "une compétition sportive résolument moderne." 630 athlètes, 360 parties, cinq continents sur les canchas de Biarritz, Bayonne, Bidart et Hasparren. Une discipline qui, forte de son ancrage et de son histoire au Pays Basque, tend à se développer vers les autres continents. "Il en va de l'avenir de la pelote."

Ce Mondial de pelote signe l'arrivée du frontball, des palas en fibres de carbone, des féminines à la cesta punta et du bermuda. Tous ces changements étaient-ils vraiment nécessaires ?

Changer pour changer, ça n'aurait que très peu de sens. Les certitudes qu'on peut avoir aujourd'hui sont fragiles. La société nous expose en permanence à la comparaison et aujourd'hui, les gens croient moins dans le futur. Il fallait donc amener une nouvelle touche à notre pelote. Revenir vers notre terre d'accueil, certes, vers la terre originelle, certes, mais la conservation des cendres, surtout pas. Continuer à allumer le feu, certainement. Pour continuer à démontrer que la pelote basque est un sport. Ici, on me parle d'art de vivre, de tradition, on me parle de coutumes, on me parle également d'ADN... C'est un sport. Quand on traverse l'Atlantique, la pelote est considérée comme un sport. Nous sommes aux Jeux panaméricains, nous sommes aux Jeux centro-américains de la Caraïbe, nous sommes aux Jeux sud-américains. On travaille la candidature 2036 du Mexique aux Jeux Olympiques pour que la pelote soit présente.

34 pays participants, cinq continents. Mais si on retire le frontball, il n'y a plus que deux continents et une quinzaine de pays...

Vous devez faire du drapeau quand vous êtes un président de fédération internationale. Je me souviens de ce que m'a dit le président de la Fédération internationale de natation : moi j'ai 140 pays, il y en a simplement 20% qui s'entraînent dans des piscines olympiques. Le reste, ils s'entraînent dans des piscines, soit d'hôtel, soit dans des piscines privées. Aujourd'hui, il faut démontrer que notre sport est vigoureux. On a deux, (pas plus), deux actifs dans une fédération internationale. La reconnaissance du Comité International Olympique qui nous oblige à suivre le plan du président Thomas Bach (plan 20-20 ou plan 20-20 + 5). Et le deuxième, ce sont les championnats du monde. Ce que nous voulons, c'est continuer à pousser la pelote vers des nouveaux territoires. Quand vous parlez du frontball, je ne vois pas en quoi ça gêne qu'il soit au Cambodge, au Japon, en Chine, dans les Territoires palestiniens ou en Afrique du Sud. La pelote n'y a jamais mis les pieds. Nous allons justement, grâce à cela et en suivant le plan du président Thomas Bach, faire que nous ayons un sport low-cost, un sport urbain, un sport vers les jeunes.

Pour la cesta, quelques pays à peine sont capables d'aligner des joueuses...

Pourquoi attendre ? On a attendu longtemps. Vous savez, la première femme qui défile, c'est Monique Dieudonné en 1978. La fédération est créée en 1929. Le handisport arrive cette année alors que le premier championnat du monde est en 1952. Il arrive 70 ans plus tard. La cesta punta féminine arrive 70 ans plus tard. Les féminines sont rentrées dans la pelote basque simplement en 1990 comme sport de démonstration aux championnats du monde de Cuba. Non, il fallait y aller un jour, donc on a choisi justement Biarritz. C'est la même chose que pour les palas en carbone. On m'a tout le temps dit que c'était impossible à faire. Aujourd'hui, je suis sûr que 80 % des joueurs jouent avec des palas en carbone. La pelote ne doit pas rester campée sur ses acquis dans une société plurielle et pluri-culturelle. C’est une pelote reflet de cette société qui va venir à Biarritz.

Et en même temps, vous allez proposer une refonte complète du championnat du monde ?

Parce que, comme nous sommes avec le Comité International Olympique (CIO) et avec Panam Sports qui est sa branche pour les Amériques, la branche Amérique demande aux fédérations nationales sur le continent des Amériques (41 pays), de faire des championnats panaméricains, propres. Donc, il y aura deux blocs. Il y aura le bloc panaméricain, le bloc européen. J'espère qu'il y aura bientôt le bloc africain. Mais regardez : quand vous faites une compétition qui soit panaméricaine ou centro-américaine, vous êtes obligé de suivre les règles du CIO. Moi, je préfère le CIO à l'Unesco. Pourquoi n’arriverions-nous pas à faire cette évolution. Le basket à trois, le rugby à sept sont bien des sports olympiques. Je vous pose la question, le Brésil est-il un pays de rugby pour autant ?

