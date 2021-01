Xavier Thévenard : "Petit, je faisais 10 km à pied pour aller jouer chez les copains"

L'Ultra-trail est une course à pied en milieu naturel sur des distances allant de 80 à 170 km. Xavier Thévenard est un champion de cette discipline et on découvre son parcours.

Xavier Thévenard n'est pas venu à l'Ultra-Trail. En fait, courir dans la montagne sur des kilomètres, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. C'est un peu par hasard que cet amoureux de nature a découvert la discipline dont il est désormais un grand champion.

L'Ultra-trail, discipline de l'extrême

Xavier Thévenard explique en toute modestie qu'il faut être passionné pour faire ce sport. "On ne vient pas là par hasard" résume l'enfant des Plans d'Hotonnes dans le Jura.

L'Ultra-trail est une compétition qui se déroule en pleine nature, en milieu montagneux. Les courses peuvent s'étaler sur 170 km et, si les meilleurs athlètes de la discipline parcourent cette distance en une vingtaine d'heures, certains participants peuvent courir pendant quarante-huit heures pour voir enfin la ligne d'arrivée.

Dans ces conditions, l'amour de la nature est presque aussi important que l'endurance physique ou la volonté.

Toute une vie de préparation

Xavier Thévenard est un enfant de la montagne. Petit, il construit des cabanes dans les bois, sort observer les animaux et admire les paysages. Depuis son hameau, il n'hésite pas à parcourir de grandes distances pour rejoindre ses amis.

Enfant, je faisais 10 km à pied pour aller voir mes copains.

C'est donc tout naturellement qu'il gagne en endurance. En répétant ces trajets, il entraîne son corps mais il le fait de façon ludique, sans vraiment en prendre conscience. Course en montagne l'été, ski de fond l'hiver, toujours sur des distances impressionnantes, Xavier Thévenard profite de la vie en montagne au cœur de cette nature qui le passionne.

Fort de cette endurance préparée depuis toujours mais aussi porté par son amour de la montagne, il a puisé en lui pour s'exprimer pleinement sur des courses d'ultra-distance.

L'humilité des grands champions

Dans l'Ultra-trail, les conditions de course sont extrêmes. Des parcours de plus de 150 km avec 10 000 mètres de dénivelé attendent les coureurs. Ce qui permet de surmonter la fatigue, c'est l'harmonie avec la nature selon Xavier Thévenard.

La faune, la flore et la contemplation de la montagne, c'est ce qui me fait avancer.

Depuis qu'il est enfant, Xavier Thévenard est attiré par les courses d'endurance. De fil en aiguille et voyant ses résultats en compétition, il s'oriente vers des courses de plus en plus longues, jusqu'à découvrir cette discipline nouvelle qu'est l'Ultra-trail.

Quand j'étais enfant, l'Ultra-trail n'existait pas.

Aujourd'hui, son palmarès est impressionnant avec notamment trois victoires sur l'Ultra-trail du Mont-Blanc, une des épreuves les plus difficiles de sa discipline. Son engagement écologiste l'invite à restreindre ses déplacements en avion, il fait pourtant une entorse à cette règle personnelle pour aller remporter en 2019 l'Ultra-trail du Mont-Fuji au Japon.

Tout en modestie, Xavier Thévenard résume son parcours avec une simplicité déconcertante :

L'Ultra-trail, je suis tombé dedans et ça me plaît.

Son prochain défi personnel est de battre le temps de François d'Haene sur le GR20 en Corse. Xavier Thévenard avale déjà les 180 km de ce parcours en trente-deux heures et trente-deux minutes, à une heure vingt-six minutes du record.