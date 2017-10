Yannick Morizot, président du circuit Dijon-Prenois est ce lundi le "Grand Témoin"

Ce lundi sur France Bleu Bourgogne, on parle sport automobile: Yannick Morizot, le président du circuit Dijon-Prenois est l'invité de la matinale entre 7 heures et 9 heures. L'occasion d'en savoir plus sur cet homme discret et sur la société qu'il a créée pour accueillir des courses autos et motos.

Cette année, le circuit Dijon-Prenois fête ses 45 ans. S'il n'accueille plus de courses de Formule 1, la boucle de 3,8 km située à vingt kilomètres de Dijon propose d'autres rendez-vous importants comme Moto Légende ou le Trophée de l'Age d'Or, des courses qui attirent des milliers de spectateurs. Mais le plus gros des visiteurs, ce sont les particuliers et les entreprises qui louent le circuit de février à novembre. En tout, ce sont 300 000 personnes qui chaque année foulent le bitume du circuit Dijon-Prenois.

Le circuit du Grand Prix de France entre 1977 et 1984

Inauguré le 26 mai 1972, le circuit Dijon-Prenois a accueilli son premier Grand Prix de France de Formule 1 le 3 juillet 1977. Le premier vainqueur se nomme Michael Andretti. Il conduit une Lotus. Suivront en 1979, Jean-Pierre Jabouille sur une Renault et Alain Prost en 1981. Le futur champion du monde des pilotes remporte sur le circuit de Dijon-Prenois son premier Grand Prix de Formule 1 au volant d'une Renault. Le 20 mai 1984, Nicki Lauda est le dernier pilote à s'imposer sur le circuit côte-d'oriens. Cette année là, le pilote autrichien remporte le championnat du Monde des pilotes. Après le Grand Prix de France a lieu sur le circuit du Castelet.

La nouvelle tour de contrôle du circuit Dijon-Prenois inaugurée en 2016 © Radio France - Thomas Nougaillon

La passion au service de l'entreprise

En 1995, lorsque le circuit est à vendre, Yannick Morizot qui a créé "Point chaud", une enseigne spécialisée dans la viennoiserie et la restauration rapide, décide de racheter avec quelques partenaires le circuit. Passionné de sports automobile, il souhaite relancer ce magnifique écrin. Sans la moindre subvention publique, les dirigeants de la SA circuit Dijon-Prenois organisent des courses comme Moto Légende et le Trophée de l'Age d'Or. Parallèlement, les dirigeants entreprennent des travaux de rénovation. Après des travaux sur la piste, depuis 2014, ce sont de nouveaux bâtiments qui sont construits. Ainsi le circuit accueille depuis 2016, une nouvelle tour de contrôle.

En dehors du sport automobile, Yannick Morizot est amateur de vélo, sur route ou en VTT.

Aujourd'hui le circuit Dijon-Prenois emploie dix salariés et la société continue d'investir et de moderniser ses équipements. Ce qui fait de ce circuit, le deuxième site le plus visité de Côte-d'Or derrière les Hospices de Beaune.