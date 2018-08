Il se disait en très bonne forme après une préparation compliquée. Il avait fait une belle qualification mardi lors des séries mais ça n'a pa suffit. Ce jeudi 9 août Yoann Kowal a terminé à la quatrième place de la finale du 3000 mètres steeple aux championnats d'Europe d'athlétisme à Berlin. La course a été remportée par le Français Mahiedine Mekhissi.

Yoann Kowal avait pourtant réalisé une belle première partie de course avant de se laisser distancer et de remonter dans e dernier tour. L'athlète s'est dit très déçu au micro de France Télévisions. "J'en avais plus sous la pédale mais je n'ai pas fait la bonne course."

Yoann Kowal sera en direct sur France Bleu Perigord ce vendredi matin à 9h. Dimanche un autre Périgourdin, Yohan Durand s'elancera sur le marathon.