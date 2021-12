Yoann Kowal remporte les 10 km du canal de Périgueux

Le coureur de 34 ans s'est imposé en 30 minutes et 1 seconde, un nouveau record pour l'épreuve de course à pied organisée ce dimanche 5 décembre à Périgueux.

C'est un bon bilan pour les 10 km du canal, course organisée à Périgueux ce dimanche 5 décembre. L'an dernier, l'épreuve avait du être annulée en raison de la crise sanitaire. 1030 participants, 950 coureurs et 80 marcheurs, se sont élancés en fin de matinée de la voie des stades, pour un parcours de 10 kilomètres le long du canal.

Yoann Kowal en tête

Une nouvelle fois, c'est l'athlète Yoann Kowal qui a décroché la victoire. Le champion d'Europe du 3000 mètres steeple en 2014 a battu le record de l'épreuve en bouclant la course en 30 minutes et 1 seconde, soit 1 seconde au dessus de son objectif. "C'est le record, mais ce n'est pas moins de 30 minutes. Dommage. J'ai joué le jeu jusqu'au bout, j'ai pêché un peu sur la fin mais c'est le jeu de la course à pied. On ne contrôle pas tout le ressenti du corps humain, et là je l'ai subi sur le dernier mile. Mais ce n'est pas très grave en soi", a-t-il confié à la fin de la course.

Yoann Kowal a été suivi par Yannick Cadalen, originaire de Vernon dans l'Eure (31,03"). Titouan Le Grix, originaire de Vendargues dans l'Hérault, est arrivé troisième (31,11").

Chez les femmes, une Dussacoise s'impose

Manon Châtelet, originaire de Dussac, est la première femme a avoir terminé la course, en 39 minutes et 32 secondes, 54ème au classement général.