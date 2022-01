Yonne : à 58 ans, après un accident cardiaque, le pilote amateur Hervé Quinet court son premier Dakar

À 58 ans, Hervé Quinet, domicilié à Compigny dans le nord de l'Yonne, va enfin pouvoir accomplir son rêve d'enfant : "cela fait trente ans que je le regarde à la télé et c'est quelque chose que je ne pensais pas accessible à des amateurs comme Marie-Laure et moi. Je pense que je n'ai pas conscience de ce que je suis en train de faire. C'est un truc de fou."

"On nous traite de fous"- Marie-Laure Quinet, copilote

Quand on demande à Hervé Quinet ce que représente pour lui le Dakar, ce pilote amateur avec 35 ans d'expérience dans le sport automobile a les larmes qui lui montent aux yeux. C'est la passion d'une vie qui se concrétise. Un passion partagée avec son épouse, Marie-Laure, copilote, qui elle semble bien réaliser ce dans quoi elle s'est engagée : "on sait que ça va être très dur, tout le monde nous le dit, d'ailleurs tout le monde nous traite de fous. Je réalise bien que je vais dormir dans les dunes, par six degrés, que je vais dormir en tente, je réalise bien tout cela."

"Qui a fait la légende du Dakar ? C'est des gens comme nous" - Hervé Quinet, pilote amateur de rallye Copier

Le Desert Warrior de Hervé et Marie-Laure Quinet a été préparé dans un garage automobile à Nailly - Hervé Quinet

Une collecte de fonds pour "Coeur et santé"

Mais il y a dix ans, après un infarctus, Hervé s'entendait dire "vous ne remonterez jamais dans une voiture de course". Il a fait exactement le contraire, reprend les courses de vitesse sur asphalte, puis passe aux courses d'endurance en rallye-raid. Son passage par le centre réadaptation cardiaque de Joigny aura été décisif : "j'ai perdu quinze kilos, je surveille mon alimentation, je fais du sport régulièrement, je prends pratiquement plus l'ascenseur. Il y a eu un déclic et je me suis dit - ces gens-là je leur dois quelque chose. Et mon idée a été de rouler pour eux en versant un euro par kilomètre parcouru et nous allons faire entre 8 000 et 8 500 kilomètres."

Un rallye Dakar qu'ils courront avec inscrit en rose sur la peinture jaune de leur 4x4 le logo "Coeur et santé" et cet objectif arriver au bout du rêve en terminant le Dakar, le 14 janvier à Djedda.

Le parcours de la course et la listes des étapes en Arabie Saoudite de ce Dakar 2022 © Visactu -

Le couple icaunais sera assisté dans leur course par quatre personnes pour la mécanique et l'assistance. Vous pourrez suivre le parcours de Hervé et Marie-Laure Quinet sur leur page Facebook.