Yonne : blessé au dos, le pilote sénonais Axel Maurin contraint de renoncer au Bol d'Or

Après sa 4e place au championnat de France de vitesse Superbike, Ie pilote sénonais Axel Maurin se faisait une joie de revenir à l'endurance et de participer au Bol d'Or, course mythique de 24 heures à moto sur le non moins prestigieux circuit Paul-Ricard du Castellet (Var). Mais ce samedi, il n'en prendra pas le départ, blessé au dos après deux chutes cette saison dont l'une le week-end dernier à Alès lors de la clôture du Superbike lors des essais libres.

Je ne peux pas prendre le risque

"La première chute, c'était il y a trois mois, je ne m'en suis pas vraiment remis, explique l'Icaunais depuis le circuit Paul-Ricard, où il s'est testé une dernière fois ce jeudi. La dernière chute m'a un peu achevé. Sur des courses de vitesses de 30 minutes, ça passe, même si ça commence à tirer vers la fin. Mais ici au Castellet, ça tire déjà au bout de 20 tours. Je ne peux pas prendre le risque de participer au Bol d'Or sur 24 heures et de mettre toute mon équipe dans la galère. Si je ne peux pas rouler, ce sont mes coéquipiers qui en feront les frais."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Axel Maurin devait participer au Bol d'Or sur Yamaha, avec le Team 18 Sapeurs-Pompiers. Une équipe que l'Icaunais connaît bien, puisqu'il en fut l'un des représentants durant toute la saison 2014 du championnat du monde d'endurance et qu'aujourd'hui, l'écurie des rouges est associée à l'équipe professionnelle CMS Motostore, spécialisée dans l'équipement de motos de compétition, cofondée par Thierry Maurin, manager expérimenté du monde de la moto, et son fils, Axel, conseiller technique au sein de la structure.

"L'endurance n'est pas mon championnat de prédilection, je préfère la vitesse. Mais je me faisais une joie de retrouver cette équipe du Team 18, qui est super humainement, qui se donne les moyens et du mal pour y arriver, souffle Axel Maurin. Elle mérite que ses pilotes s'investissent au guidon de leur moto. C'est ça qui m'embête, j'aurais vraiment voulu partager ce Bol d'Or avec eux. Je me suis posé la question toute la semaine. Mais ça n'allait pas le faire."

Maurin avait terminé 2e du Bol d'Or 2019

Le Bol d'Or, Maurin y avait obtenu une 2e place obtenu avec l'écurie Wojcik Racing Team en 2019. Habitué de la vitesse (cinq fois vice-champion de France de Superbike avec cinq saisons de suite dans le Top 5 depuis 2017), le motard a également gagné la Coupe du monde d'endurance en 2017 avec Viltaïs. Pour le Bol d'Or édition 2021, Axel Maurin devait être associé au Français Hugo Clère ainsi qu'au Belge Bastien Mackels.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Saison 2021 terminée, cap sur 2022 avec Pirelli ?

Avec cet abandon et cette blessure lancinante au dos, "je pense que ma saison 2021 est terminée", confesse Axel Maurin : "Le championnat de vitesse est fini, il reste une course d'endurance... Mais le problème reste le même." Une saison 2021 dont le pilote Yamaha dresse le bilan : "Depuis deux ans, le championnat a haussé le niveau. Malgré tout, je reste dans le Top 5 des plus rapides en France, et ça depuis 2017, c'est un point positif. C'est bien d'avoir pu s'accrocher. Et en plus, on termine la saison par un podium. Il y a eu un passage à vide que je ne m'explique pas forcément, mais je suis bien revenu."

Et le Sénonais d'annoncer de nouveaux projets pour 2022 : "C'est possible que je change de manufacturier, c'est très important en sports mécaniques. Les pneus, c'est la base du résultat bien souvent. J'étais chez Michelin, et je vais a priori switcher chez Pirelli, pour reprendre une place de leader que j'avais perdue ces derniers temps. Ça va remettre de la dynamique dans l'équipe. Voir quelque chose de nouveau, ça peut vraiment être très intéressant."