7 ans et demi, mais déjà l'une des meilleures de sa génération : l'Auxerroise Prune Diguerher excelle au golf et va avoir de nouveau l'occasion de le prouver ce week-end à travers deux grosses compétitions nationales. Découverte de cette prodige avec son père, Sébastien, à la fois coach et caddie.

Yonne : Prune Diguerher, 7 ans et demi et petit prodige du golf français

Elle est haute comme trois pommes mais fait partie des meilleures au monde de sa génération. L'Auxerroise Prune Diguerher, 7 ans et demi, est déjà une as du golf ! Qualifiée pour les Mondiaux de moins de 8 ans aux États-Unis fin juillet (elle n'a pas pu s'y rendre à cause de la situation sanitaire), et 3e du prestigieux Open US Kids de Venise en Italie, le 20 août dernier, elle dispute ce week-end deux tournois importants pour sa catégorie d'âge : le Born for Golf à Courson-Monteloup samedi et la 5e manche du Paris Sud Local Tour de l'US Kids Golf à Chevannes-Mennecy dimanche, dans l'Essonne.

Prune enchaînera ensuite le mardi avec la 6e manche du Lyon Local Tour de l'US Kids. Son classement à l'issue de ces compétitions pourrait lui permettre de figurer à nouveau dans de futurs tournois internationaux prestigieux, comme le championnat d'Europe de l'US Kids Golf en Écosse en mai-juin 2022.

La passion du club et de la petite balle blanche, Prune l'a eu très tôt, grâce à Sébastien, son père, professeur au golf de Roncemay. "J'avais 3 ans, sourit avec malice la petite fille. Je voulais jouer comme Papa. Mais au début, ma balle n'allait pas très loin, à seulement deux mètres (rires). J'aime bien m'entraîner, mais je préfère la compétition parce qu'à la fin, je gagne des coupes, des médailles... C'est trop bien ! Et puis, je voyage beaucoup."

Ce sont les 30 meilleures joueuses du monde de sa génération qui font ça !

"Le golf, c'est un sport familial, renchérit Sébastien. En Écosse, ils naissent tous avec un club dans la main, ils ont des golfs partout... Pratiquer la même passion avec sa femme et ses enfants, c'est formidable. Quand elle marchait encore à quatre pattes, je l'ai mise sur un green pour lui faire toucher les petits brins d'herbe... Et quand elle avait 2 ans et demi, je lui ai fabriqué un petit putter, elle était aussi haute qu'un piquet !" Au début à deux mètres du trou, Prune n'a pas tardé à la mettre au fond. Puis, elle a reculé. Cinq mètres, dix mètres... "Maintenant, elle score à des distances incroyables, abonde Sébastien. Elle joue très souvent dans le par, c'est-à-dire le nombre idéal de coups à réaliser sur un parcours. Et elle tape des jolis petits drives à plus de 100 mètres !"

Avec son driver, le club le plus long, Prune Diguerher envoie la balle à 135 mètres de distance. "J'en connais peu sur la planète, à son âge, qui en seraient capables" souffle son père, Sébastien, également coach et caddie de la petite Auxerroise. © Radio France - Nicolas Fillon

Pour preuve, Prune insiste pour nous montrer à quel point elle envoie la balle loin sur le practice, terrain d'entraînement en langage golf. "Là, je vais taper avec mon driver, c'est le plus grand des clubs, celui qui va plus loin" détaille la petite championne, méticuleuse au moment de placer son tee, avant d'ajuster ses pieds, son regard, sa concentration. Et bim ! Le swing est pur, la gestuelle fluide... Un coup à 135 mètres ! "Ce qu'elle vient de faire, j'en connais peu sur la planète, à son âge, qui en seraient capables, souffle son père, admiratif. Ce sont les 30 meilleures joueuses du monde de sa génération qui font ça ! Avec son entraînement, son implication, sa motivation et son talent, on est peut-être en présence d'une future championne. Elle est déjà dans les meilleures de sa catégorie en France et à l'international."

Plusieurs heures d'entraînement par semaine

Il faut dire que Prune s'entraîne beaucoup pour arriver à un tel niveau. "C'est vrai que ça vient d'abord d'une implication de notre part, parents, raconte Sébastien. Ma femme joue également au golf, et nous avions convenu que même en vacances, on pratiquerait notre passion, avec nos enfants. Et de fil en aiguille, Prune s'est montrée très, très douée. On a poussé un peu plus. Maintenant, elle est accroc ! On a construit un putting green à la maison, et en période scolaire, elle s'entraîne trois heures le mercredi, trois heures le samedi, avec un parcours de 18 trous le dimanche. En vacances, c'est trois ou quatre heures de golf par jour. Elle est autonome, très sérieuse dans ce qu'elle fait, investie, elle gère son propre matériel, sa propre distance."

Sébastien Diguerher a initié au golf sa fille, Prune, dès l'âge de 3 ans. Il l'accompagne partout sur les greens, en tant que coach mais aussi caddie, sorte de copilote qui porte le sac, nettoie les clubs, et distille ses précieux conseils. © Radio France - Nicolas Fillon

Pour accompagner sa protégée, le père de Prune endosse une triple casquette : papa, coach, et à la fois caddie, sorte de copilote du joueur de golf qui porte son sac, nettoie ses clubs, le conseille sans arrêt sur le moindre aspect du jeu, mais sert aussi de soutien moral dans les bons ou mauvais moments sur le green. "C'est celui qui me donne les clubs, regarde la distance, me donne des conseils... Il fait tout, et après, je joue, résume l'Icaunaise en toute simplicité. J'aime bien qu'il me donne des consignes. Des fois, ça m'énerve parce que je ne joue pas bien. Mais souvent, quand je réessaye après avoir écouté ce qu'il me dit, ça marche."

L'objectif, ça serait d'être la meilleure joueuse du monde

Mais pour Sébastien, pas toujours évident de passer d'un rôle à l'autre. "Au début, ç'a été difficile, concède le prof' de golf du Roncemay. Il faut être papa à la maison, coach au practice, et caddie sur le terrain. C'était très compliqué au début, parce qu'on mélange un peu tout avec l'affect. Quand elle rate un coup, si je commence à me prendre la tête, elle le voit, et ça lui met la pression. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, et j'ai beaucoup appris à faire la part des choses. Il faut se dire qu'en tournoi, on est là pour scorer. Peu importe la technique, c'est le résultat qui compte."

"Mon rêve, c'est d'être golfeuse professionnelle, comme Papa, c'est mon modèle, explique fièrement Prune. Dans combien de temps ? Dans dix ans, peut-être. Pour y arriver, il faut continuer à m'entraîner, et écouter Papa." Un père qui voit un grand avenir pour sa fille : "La clé, c'est de travailler ses points forts, sa régularité dans son swing, pour progresser comme elle le fait, en s'investissant. Si, un jour, elle perd la motivation, sa progression baissera. Mais pour l'instant, elle veut jouer tout le temps et a déjà un très haut niveau. Il vaut mieux viser les étoiles pour aller dans la lune. L'objectif, ça serait d'être la meilleure joueuse du monde. Mais Prune a déjà largement le potentiel pour devenir joueuse professionnelle. Il n'y a aucun souci là-dessus." Une pépite du golf français qu'il faudra suivre à coup sûr.