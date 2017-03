Yvan Muller, le pilote alsacien quadruple champion du monde en WTCC désormais consultant

Une nouvelle page se tourne dans la carrière d'Yvan Muller. Le pilote alsacien, quadruple champion du monde en WTCC est devenu consultant pour Polestar cyan racing, qui fait rouler des Volvo en WTCC.

Il est passé de l'autre côté de la barrière: Yvan Muller est désormais consultant. Le pilote alsacien, quadruple champion du monde en WTCC a signé avec Polestar cyan racing, qui fait rouler des Volvo en WTCC. Il avait annoncé la fin de sa carrière de pilote fin 2016. Il est donc maintenant au bord de la piste pour observer les pilotes. Et parfois, ça le démange. "Quand je regarde les pilotes rouler, j'ai envie de monter dans la voiture. Mais ces moments sont beaucoup plus rares qu'ils ne l'étaient dans le passé."

Un rôle différent mais pas inédit

Le rôle d'Yvan Muller au sein d'une écurie de course a donc évolué."J'ai très occasionnellement la possibilité de monter dans la voiture, pour faire le développement parce que c'est un de mes rôles. Mais c'est surtout aussi de les conseiller sur l'organisation, la façon de travailler, et d'aider les pilotes à progresser." Un rôle différent auquel le pilote alsacien n'a pas eu de mal à s'adapter. "Dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai été, j'avais aussi un petit peu un rôle de consultant, pour leur faire profiter de mon expérience. Mon rôle de consultant, je le fais depuis plusieurs années."

Objectif pour 2017, un nouveau titre de champion du monde

Le choix de travailler avec Polestar cyan racing est tombé après une période de réflexion. "Je n'avais jamais travaillé avec des Suédois, et le fait de travailler avec une culture, une nationalité différentes était intéressant. Je suis allé les voir en Suède. Et l'envie de Volvo de vouloir être champion du monde en 2017 était forte. On est donc tombé d'accord."