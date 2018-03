Bains-sur-Oust, France

Les amateurs de Trail sont gâtés en Bretagne. Tous les week-end, ou presque, ils peuvent assouvir leur passion. 160 Trails (ou courses natures) sont répertoriés sur l'année dans la région. Et toutes les distances sont dans la nature. C'est à Bains-sur-Oust, petite commune d'un peu moins de 4000 habitants, près de Redon, qu'a eu lieu le tout premier Trail en Bretagne, en 1996. "L'idée de lancer cette organisation est née en Suisse", raconte Yves Joubaud, vice-président de l'office municipal des Sports, de la Culture et des Loisirs de Bains-sur-Oust. "Avec Jacques Gouin, l'organisateur des Trails de Bains-sur-Oust, on avait participé à la course de Montagne, Sierre-Zinal (NDLR : l'une des courses de montagne les plus prestigieuses au monde). Lui en courant, et moi en marchant. Et le soir, on parlait de notre commune, et des coureurs rennais qui nous avaient accompagnés nous ont dit : "pourquoi ne pas en faire un à Bains ?". Quelques semaines plus tard, c'était parti".

Au départ, on avait mis "Trial" et non "Trail" sur nos prospectus. On a tous mis à la poubelle !

A l'époque en Bretagne, le Trail est totalement méconnu. "D'ailleurs, on ne connaissait même pas trop le terme. Sur les premiers prospectus, on avait écrit Trial, et non Trail. Du coup, on a fini par les mettre à la poubelle !", rigole Yves Joubaud. "Pour la première édition, le 23 mars 1996, il y avait quand même 420 inscrits alors que l'on en attendait que 350", précise Marie-Hélène Danilo, secrétaire de l'association, "et nous sommes rapidement arrivés au millier de participants". En 2006, le Breton Paul Le Guen, ancien footballeur pro et actuel entraîneur de Bursaspor en Turquie, est même au départ du 42 km. Il termine 51ème.

Bains-sur-Oust, petite commune située près de Redon en Ille-et-Vilaine © Radio France - Cédric Guillou

Samedi, les Trails de Bains-sur-Oust fêteront leur 22ème édition. "Excepté en 2001 ou nous avions dû annuler les courses en raison de la fièvre aphteuse, on a réussi à maintenir l'organisation", explique Marie-Hélène Danilo. Les parcours traverseront, comme les autres années, les sentiers bainsois, le halage, l'île aux pies et les coureurs passeront devant les chapelles de Saint-Méen, Saint-Laurent et Saint-Marcellin. "C'est le trail des trois chapelles", ajoute Yves Joubaud, "On n'atteindra peut-être pas les 1000 participants cette année, car il y a aujourd'hui une multitude de Trails en Bretagne et la concurrence est rude". Mais les Trails de Bains-sur-Oust resteront à jamais, LES premiers de l'histoire en Bretagne.