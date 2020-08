Zaccari Callaert à la conquête du E-Fise

"Je suis un peu triste, c'est notre public Montpellier", lâche Zaccari Callaert. Il est l'un des participants au E-Fise de Montpellier, une compétition de sports extrêmes, en ligne. Habituellement plus de 600 000 spectateurs assistent au Fise (Festival International des sports Extrêmes). Coronavirus oblige, l'événement a été annulé, alors les organisateurs ont eu cette idée de Fise à distance.

"Cette année on doit réaliser une vidéo de notre côté qui doit durer une minute" raconte le jeune montpelliérain. Il a fallu se réinventer pour l'organisation qui propose aux fans de voter. Pour Zaccari, les conditions inédites de ce concours sont particulières à vivre. "On est sur des vidéos, on n'a pas l’adrénaline et le stresse de la compétition" confie le jeune homme.

Mais ce nouveau format est aussi une aubaine pour lui. "On a des essais illimités, donc j'ai tenté des figures que je n'avais jamais réalisée jusque-là". Pour la deuxième année consécutive, Zaccari participe à l'épreuve en roller chez les professionnels.

Pour retrouver sa vidéo et celles de tous les participants, rendez-vous sur : https://www.e-fise.com/fr/montpellier/competition/roller-park/