Zarco, quatrième du Grand prix de Moto GP en Andalousie

Johan Zarco continue de marquer des points pour sa première saison en Moto GP. Quatrième place obtenue ce dimanche à Jerez de la Frontera.

Pour le retour en Europe du championnat du monde de vitesse moto GP, course à Jerez de la Frontera ce dimanche en Andalousie, après les épreuves du Qatar, de l'Argentine et du Texas.

Johan Zarco (licencié au moto club d'Avignon) nouveau venu dans la catégorie, a terminé la course à la quatrième place au guidon de sa Yamaha de l'écurie française Tech 3 (il est même le premier pilote Yamaha).

La course a été remportée par Pedrosa suivi de Marquez et de Lorenzo sous les yeux l'ancien roi Juan Carlos et de 68.000 spectateurs.

Au classement général il est sixième !

Prochain rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix de France au Mans.