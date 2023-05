Un athlète savoyard lance une cagnotte en ligne pour intégrer l'équipe de France

Il a besoin de vous pour intégrer l'équipe de France d'athlétisme ! Clément Paillon, 26 ans, a lancé, début mai, une cagnotte en ligne pour l'aider dans son projet. Depuis cinq ans, il est licencié au club d'athlétisme d'Aix-les-Bains. Son épreuve de prédilection ? C'est le 800m et il s'entraine tous les jours pour améliorer son record. Le stade Jacques Forestier, à Aix-les-Bains, est presque devenu sa seconde maison. "Je m'entraine 10 fois par semaine et parfois plusieurs fois dans la même journée", explique l'athlète.

Au club d'Aix-les-Bains depuis 2018

Originaire de la région lyonnaise, il a découvert l'athlétisme avec son père. "Il faisait parfois des trails et je l'accompagnais à chaque fois quand j'étais petit". A 10 ans, il intègre son premier club d'athlétisme. Clément Paillon aurait bien voulu s'inscrire avant. "Autour de chez moi, il n'y avait pas de club qui entrainait les plus jeunes". En 2018, il quitte son village natal pour s'installer à Aix-les-Bains, où il s'est directement inscrit au club de la ville pour continuer sa passion. Grâce à l'athlétisme, il est même parti deux ans aux Etats-Unis pour étudier. "J'ai réussi à avoir une bourse sportive qui m'a permis de payer mon master, mes entrainements et accessoirement, d'apprendre l'anglais".

Clément Paillon, 26 ans, court tous les jours sur la piste d'Aix-les-Bains - Clément Paillon

Un record encourageant

C'est lors d'un meeting en salle à Boston (Etats-Unis) qu'il réalise son record actuel. "Quand j'ai passé la ligne, j'ai vu que j'avais mis 1 seconde de moins que mon meilleur temps, qui était de 1min 48sec 44, j'y croyais pas, j'étais très surpris", raconte l'Aixois. Seulement quelques secondes le séparent du temps minimum pour être qualifié en équipe de France. Ce résultat le pousse donc à courir encore plus vite et atteindre le rêve qu'il a depuis tout petit : porter les couleurs de la France lors d'une compétition internationale.

"Pour me permettre de payer mon préparateur physique"

Même si l'écart est très petit, la tâche reste difficile, surtout financièrement. C'est pour cette raison qu'il a lancé une cagnotte en ligne avec comme objectif de récolter au moins 2.000 euros. "Ç**a va me permettre de payer mon préparateur physique, mes déplacements pour les meetings, de l'équipement et de la nutrition comme des protéines" détaille Clément Paillon.

Des difficultés de financement

S'il est obligé de passer par une cagnotte, c'est parce que l'athlétisme est un sport où il est très difficile de rentrer chez les pros. "C'est surtout compliqué pour un athlète comme moi qui a pas eu encore de sélections en équipe de France. c'est un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent et le 800m parle beaucoup moins aux entreprises que d'autres épreuves", assure-t-il.

Avec la cagnotte, tout est mis en œuvre pour qu'il court encore plus vite et puisse intégrer l'équipe de France au Jeux de la Francophonie qui se dérouleront fin juillet à Kinshasa en République démocratique du Congo. "C'est atteignable parce que les temps que je réalise à l'entrainement sont sur cette base. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire en compétition".

Vous avez jusqu'au 29 mai pour faire un don. La cagnotte est disponible ici

