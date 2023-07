Une jeune du BC Castelroussin part au Challenge Mondial de BMX à Glasgow

Elle n'a que 9 ans, mais participe déjà à des compétitions internationales avec son vélo. Livia Masson s'est mise au BMX il y a deux ans, à Châteauroux. La semaine dernière, elle faisait ses premiers championnats européens à Besançon et du 3 au 9 août 2023, le rendez-vous est à Glasgow en Ecosse, pour le Challenge mondial cette fois.

Une motivation sans faille

C'est pour faire comme son grand frère que la jeune originaire d'Arthon près de Châteauroux a commencé le BMX en septembre 2021. 10 mois plus tard, elle participe au Trophée de France où elle va jusqu'en demi-finale. La jeune licenciée du BC Castelroussin ne s'arrête pas là, et se qualifie cette année pour des compétitions internationales.

Le secret de Livia pour Thomas Auger, son coach depuis le début, c'est sa motivation. "Elle a toujours le sourire, c'est vraiment génial", relève-t-il. "A cet âge là, on privilégie le plaisir sur l'esprit de compétition."

Livia Masson arbore le maillot de l'équipe de France, au challenge européen à Besançon, en juillet 2023 - © Lucie Lorilloux - droits réservés

"Si on m'avait dit qu'on irait au Challenge mondial, je n'y aurais pas cru"

Livia s'avoue quand même un peu stressée, pour son premier mondial. "Ma maîtresse m'a dit "j'espère que tu seras championne du monde"", glisse-t-elle. Les premiers surpris de cette progression, ce sont ses parents. "Si on m'avait dit il y a deux ans qu'on irait au Challenge mondial, je n'y aurais pas cru", sourit Lucie, sa maman. Avec son mari, Julien, ils ont tout appris d'une discipline qu'ils ne connaissaient pas, pour pouvoir accompagner leur fille. "Le quotidien a changé, raconte Lucille. On est aux entraînements toutes les semaines, et on fait les déplacements pour les compétitions" Entre mars et juin, c'est tous les week-ends.

Une championne aussi jeune, ce n'est pas courant. Alors il faut s'adapter. "On a galéré pour trouver un maillot de l'équipe de France à sa taille, la Fédération était en rupture de stock", relève Julien, son père. Finalement deux jeunes d'autres clubs lui prêtent les leurs. Pour financer le voyage jusqu'à Glasgow, les parents de Livia ont lancé une cagnotte leetchi.

Le BMX séduit de plus en plus chez les filles

Kevin Guéné est président du BC Castelroussin depuis deux ans, et il note un engouement pour le BMX chez les filles, qui restent très minoritaires dans ce sport. "Elles commencent de plus en plus jeunes, certaines s'engagent sur les compétitions dès 5 ou 6 ans." Le club propose des stages réservés à ces pilotes en herbe. "Elles aiment bien se retrouver entre elles", note Kevin Guéné. Il dit sa fierté de voir Livia Masson arriver à ce niveau. "C'est fédérateur, souligne-t-il. les autres peuvent regarder en live ses compétitions." La jeune arthonnaise roule elle régulièrement avec deux "grandes", de 12 et 15 ans, de quoi la motiver et lui donner envie de progresser.