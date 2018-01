Saint-Malo, France

C'est le 4 novembre à Saint-Malo que sera donné le départ de la transatlantique en solitaire. Pour l'édition des 40 ans, 120 bateaux sont engagés. C'est un record. A deux mois de la clôture des inscriptions fixée au 31 mars, 120 bateaux seront sur le départ pour La Route du Rhum – Destination Guadeloupe.

[🌊 d'inscription] Ce ne sont plus 100 mais 1⃣2⃣0⃣ bateaux ⛵️ qui pourront s'inscrire afin de participer à la #RDR2018 ! 10 places supplémentaires s'ouvrent à @AssoClass40 et 10 également en #RhumMulti !

📔La liste des inscrits : https://t.co/FXAXL2mBrgpic.twitter.com/RKpJgH4nfb — La Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@routedurhum) January 31, 2018

Avec un quota initialement fixé à 100 participants au total, les organisateurs affichent d’ores et déjà complet dans certaines des six catégories et voient les listes d’attente s’allonger. Ils sont même obligés d'apporter quelques modifications. Il y aura dix places de plus pour les Class40. (monocoque de 12,18 mètres) qui vont passer de 40 à 50 concurrents et les Rhum Multi passeront de 10 à 20 bateaux.

"Nous étions, en tant qu'organisateurs, très embêtés de priver un certain nombre de marins de la possibilité de participer à cette épreuve incontournable. Nous avons donc pris la décision d'ouvrir la ligne à 120 concurrents en accueillant 10 Class40 et 10 Rhum Multi de plus" explique Mathieu Sarrot, Directeur des événements OC Sport Pen Duick.

Parmi les marins engagés dans cette course, on peut compter sur le dernier vainqueur du Vendée Globe, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire), François Gabart (Macif) qui a battu en décembre dernier le record du tour du monde en solitaire à la voile ou encore Thomas Coville (Sodebo).

EN SAVOIR PLUS > VIDEO : les origines de la Route du Rhum.