EN IMAGES - 2.000 navigateurs pour le SPI Ouest-France à la Trinité-sur-Mer

Vous avez suivi en direct sur France Armorique le départ de la course lors d'une émission spéciale entre 9 heures et midi ce samedi 9 octobre. La 43ème édition de la célèbre course SPI Ouest-France a été décalée en automne à cause de la crise sanitaire. Elle a commencé vendredi 8 octobre et se déroule jusqu'à ce dimanche à La Trinité-sur-Mer dans le Morbihan.

Un grand ciel bleu, du soleil mais peu de vent

La course a débuté vers 10h30 ce samedi matin avec des conditions météo exceptionnelles : un grand ciel bleu, du soleil mais un vent plus faible que prévu pour les 2.000 navigateurs. Le départ en ligne unique initialement prévu a donc été annulé. Avec peu de courant, les organisateurs se sont finalement rabattus sur un départ en zone de navigation. Chaque concurrent est donc parti au large dans sa propre zones de navigation. Le SPI Ouest France en compte cinq.

Les navigants et le public profitent d'un été indien à la Trinité-sur-Mer mais le vent était trop faible pour partir en ligne. © Radio France - Laetitia Cherbonnel

Sur la pointe, les visiteurs sont venus assister à la parade, « c’est exceptionnel avec ce soleil, cela nous fait oublier tous les tracas de l’année passée » indique Sophie, venue de Carnac. À l’inverse, certains regretteraient presque la pluie, « il ne faut surtout pas dire qu’il fait si beau en Bretagne à cette période, les parisiens vont nous envahir » rigole Christine, une Trinitaine à la retraite.

Kevin Escoffier, Clarisse Crémer... et Jean Le Cam !

Les navigateurs Kevin Escoffier et Clarisse Crémer participent aux courses ce week-end. Quatrième de l'édition 2020 du Vendée Globe, Jean Le Cam donne une séance de dédicaces ce samedi à 16 heures. Une animation autour du jeu en ligne Virtual Regatta est également prévue à partir de 14 heures.

Après une soirée concerts ce samedi soir, la course reprend dimanche à 9h30 avec le début des régates, avant le retour des skippers vers 13 heures et la cérémonie de remise des prix à 16 heures. L'accès aux animations est gratuit sur présentation d'un passe sanitaire.

Les spectateurs étaient moins nombreux ce samedi matin que l'année dernière. Cette édition 2021 a été repoussée à l'automne à cause de la crise sanitaire © Radio France - Diane Sprimont