2017 : Le réveillon original du navigateur arcachonnais Arnaud Boissières

Ce dimanche matin, pour le premier jour de cette nouvelle année 2017, le navigateur Arnaud Boissières a présenté ses voeux aux Girondins. Il raconte son réveillon en plein milieu du pacifique pour la course mythique du Vendée Globe.

Le réveillon sur un bateau, Arnaud Boissières connaît. Le navigateur d'Arcachon est en mer pour le Vendée Globe. Il décrit un réveillon "original" avec au menu pour le navigateur, couscous, foie gras et petite bouteille de Bordeaux. Arnaud Boissières a également pu joindre sa famille et ses amis pour se souhaiter les vœux grâce à la liaison satellite. Il était ce dimanche matin en plein milieu du Pacifique Sud, entre la Nouvelle Zélande et le Cap Horn.

"Un réveillon original avec des petits cadeaux" Arnaud Boissières

Arnaud Boissières a également reçu les bons vœux des différents concurrents qui sont avec lui dans un mouchoir de poche autour de la 10e place du classement. Il est actuellement 11e avant le passage du Cap Horn. Pour le moment, en tête du Vendée Globe, Armel Le Cléac'h, devance avec 187 miles d'avance le Britannique Alex Thompson.

A son retour, après le Vendée Globe, Arnaud Boissières a promis de ramener son bateau sur les quais de Bordeaux.