25 ans après la mort d'Eric Tabarly, l'un de ses meilleurs amis évoque ce qui a pu se passer cette nuit-là

"Eric remontait vers l'Écosse à bord de son Pen Duick. Dans la nuit du 12 au 13 juin, comme le vent a commencé à fraichir, il a décidé de changer de grand voile. Comme d'habitude, il a voulu participer à la manœuvre. Il est monté sur le roof [le dessus de la cabine d'un bateau] pour carguer la grand voile", raconte le navigateur Gérard Petipas, l'un des meilleurs amis du navigateur breton. Et à ce moment-là, "on pense qu'il y a eu un coup de roulis et il a glissé." Le bateau aurait ainsi penché de droite à gauche et Eric Tabarly serait tombé à l'eau.

Le corps est repêché à 80 kilomètres environ au sud des côtes irlandaises, par les marins du chalutier breton An Yvidig, le 17 juillet 1998. La disparition d'Eric Tabarly est un énorme choc pour ses proches, mais aussi pour les Français. Des centaines et des centaines de lettres sont alors arrivées au domicile de Jacqueline et Marie Tabarly, à Gouesnac'h, le long de l'Odet, près de Quimper, dans le sud Finistère.

Cinq des six Pen Duick naviguent toujours

Cinq des six Pen Duick, ces voiliers construits par le navigateur breton, sont toujours en activité. Le sixième, rebaptisé Manuréva, a disparu en même temps qu'Alain Colas au large des Açores en novembre 1978 lors de la Route du Rhum .

Quatre des autres Pen Duick sont gérés par l'association Eric Tabarly , basées à la cité de la voile à Lorient. Le dernier est skippé par Marie, la fille d'Eric Tabarly.

Le premier Pen Duick est classé monument historique depuis 2016. Selon Gérard Petipas, l'un des administrateurs de l'association, des démarches sont envisagées pour obtenir le même classement pour les cinq autres.