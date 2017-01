4 jours d'avance au Cap Horn pour Idec Sport

Pour son 4ème journal de bord pour France Bleu, Bernard Stamm, équipier de Francis Joyon sur Idec-Sport,est (presque) de retour dans l'Atlantique avec 4 jours d'avance sur le record Ouessant-Horn détenu par Loïck Peyron et donc autant sur le record du tour du monde à la voile.

En 26 jours comme un boulet de canon, le trimaran Idec Sport et ses 6 hommes ont avalé 3 océans! Aux portes du Cap Horn au moment de l'enregistrement, Bernard Stamm semble très décontracté alors que le voilier file entre 22 et 27 nœuds .

"Après le Cap Horn on met le clignotant à gauche et on vient vous dire bonjour"