PHOTOS - 30 salariés d'Outremer, à la Grande Motte, vont assister dimanche au départ de la Route du Rhum

J moins deux avant le départ de la Route du Rhum, la course à la voile transatlantique en solitaire, qui va s'élancer dimanche midi de St Malo et en direction Pointe à Pitre en Guadeloupe.

ⓘ Publicité

Une édition 2022 qui, une fois encore, va être suivie de très près par l'entreprise Outremer, de la Grande Motte. Pas seulement parce qu'elle a fabriqué quatre bateaux engagés sur cette édition. Mais aussi parce que parmi ces quatre bateaux, il y a surtout "We Explore", un bateau commandé par Roland Jourdain (double vainqueur de l'épreuve) auprès de l'entreprise grandmottoise.

Ce catamaran de 18 mètres est constitué à 50% de fibre de lin. Une prouesse technologique. La fibre de lin a pour principal intérêt d'être beaucoup moins énergivore que la fibre de verre. Un bateau très écolo donc....

Et ce matin, une trentaine de salariés d'Outremer, s'envolent de Montpellier, direction St Malo, ou il vont assister ce vendredi aprés midi, à 16h, au baptème officiel de We Explore, et ensuite dimanche au départ de la course.

"On a proposé à tout le monde de venir, et si nécessaire, on aurait affrété deux bus pour monter en Bretagne. 30 salariés ont fait acte de candidature, on monte donc en avion" explique Maryline Rattier qui a organisé ce voyage à St Malo.

Une délégation dans laquelle tous les corps de métiers seront représentés, du peintre à l'ingénieur.

Une grande première pour certains salariés

Certains, qui ont été embauchés il y a peu de temps dans l'entreprise, vont découvrir l'univers de la course au large pour la 1ère fois.

C'est le cas de Franck Godin, responsable système, qui travaillait avant dans l'industrie.

"Ce sera une grande première pour moi. Je m'attends à découvrir beaucoup de choses. Et puis c'est aussi une grande première sur le plan technologique, parce que des bateaux en lin, on en construit tout de même pas tous les jours !"

Pour d'autres, c'est au contraire une tradition.

Nicolas Barraut, qui a coordonné les travaux, aux côtés de Roland Jourdain (le skipper est venu au moins une cinquantaine de fois à la Grande Motte pour superviser la construction de We Explore), a déjà assisté au départ de la dernière édition de la Route du Rhum en 2018.

Et quand on lui demande ce qui est le plus important pour lui, le baptème du bateau, ou le départ de la course, il répond sans hésiter et en riant: "Les deux ! Mais on aimerait bien aussi un jour assister à l'arrivée. Faudra qu'on en parle à notre patron !"

Le baptème de We Explore aura lieu sur les quais de St Malo à 16h ce vendredi aprés midi, en présence de Roland "Bilou" Jourdain, et le départ de la Route du Rhum, dimanche, à 13h02 précises.

loading

loading

We Explore, un bateau constitué à 50% de fibre de lin - Robin Christol